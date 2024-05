«Preparen sus corazoncitos para vivir un espectáculo más emocionante que nunca»

Inmaculada Acién El Ejido Sábado, 18 de mayo 2024, 23:09 Comenta Necesitas ser suscriptor para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión o Suscríbete Compartir Copiar enlace

Este domingo está reservado en el calendario del47 Festival de Teatro de El Ejido para los más pequeños. El mítico grupo Cantajuego llega para presentar su nuevo espectáculo 'Burbujas' con una doble sesión para que ningún niño se quede sin cantar, bailar y divertirse de la mano de Puli, Rodri, Ainhoa y Eugenia, junto a Coco, Pepe y Buby. Aún quedan entradas disponibles en las dos sesiones de 12 y 17 horas.

–¿Cómo es este nuevo espectáculo, Burbujas?

–Es un espectáculo al que le hemos querido dar un enfoque sobre las emociones. Cada uno de nosotros hemos elegido un color al que le hemos dado una emoción para que los niños las identifiquen y sepan gestionarlas desde un lugar un poco más sencillo, porque los niños son pequeños, pero para que se den cuenta de que todas las emociones se pueden expresar, se pueden gestionar y controlar, y que son necesarias, tanto la tristeza como la alegría o el miedo.

–Si para los adultos muchas veces es complicado gestionar las emociones, más aún para los niños.

–El principal objetivo es que las identifiquen y por eso las mostramos claramente, para que vean que cada uno de nosotros es una emoción.

El espectáculo está teniendo buena aceptación porque los papás nos comentan después que es una manera muy lúdica de contarlo, con lo complicado que es. Llevábamos ya unos años queriendo hablar de la inteligencia emocional y aunque nuestras canciones ya hablan a veces de ellas, queríamos que el nexo de unión del espectáculo también hablara de eso.

–Aunque todos experimentamos emociones diferentes en muchos momentos, pero ¿con cuál se identifica más?

–No es casualidad la emoción que cada uno a elegido. Yo, quizás, con la que más me identifico es con el enfado o la frustración de querer las cosas en el momento, que es algo que está muy presente ahora. Queremos las cosas inmediatas. Queremos que algo cambie y que cambie ya, y muchas veces los cambios no los puedes ver tú. Antiguamente, cuando se comenzaban a construir las catedrales, el que empezaba a construirla no la veía terminada. A esa paciencia me refiero. Queremos cambiar las cosas y las queremos cambiar ya o queremos las cosas y las queremos de manera inmediata, sin pensar que hay un proceso para todo.

–¿Qué valores quieren transmitir en este nuevo espectáculo?

–El del trabajo en equipo, que todos podamos opinar, que nadie intente mandar o imponer su idea sobre las de los demás porque todas las ideas son necesarias y todas las ideas forman las burbujas. Vamos a intentar hacer burbujas y para eso tenemos que crear el líquido, pero cada uno quiere hacer ese líquido a su manera, entonces algo ocurre con el logo y hay que arreglarlo.

–Un espectáculo con nuevas canciones.

–Sí, tenemos 'Burbujas' que da nombre al espectáculo, también una nueva canción de equipo o la canción del Pajarito, que tiene solo un año. Hay nuevas canciones porque llevábamos mucho tiempo sin grabar, pero también están las de siempre. Cuando empezamos hace ya casi 20 años íbamos creciendo con los niños y haciendo nuevos DVD, pero llegó un momento, cuando llevábamos ya 10 grabados que nos dimos cuenta que los niños se van, vienen nuevos y no les da tiempo a escuchar los 10 DVD. Entonces paramos una temporada, pero se necesitan cosas nuevas. Sobre todo, pensando en Youtube, donde conseguimos los diez millones de seguidores, nos animamos a revitalizar ese canal que teníamos pero al que no le dábamos contenido nuevo , y hemos grabado entre 12 y 14 canciones nuevas que las vamos sacando durante todo el año y las que ya han salido en estos seis meses, las incluimos en el espectáculo.

–Se combinan entonces con las de siempre.

–Sí porque las de siempre no las puedes sustituir. No puedes quitar 'Chu chu ua', la taza, sol solecito, la casita o la de Noé. Vamos cambiando algunas, porque si no, tendríamos que hacer un espectáculo de cinco o seis horas. Esa es la mayor dificultad que tenemos, decidir qué canciones elegimos y cuáles quitamos cada año, teniendo que cuenta que tenemos que incluir canciones para niños de dos años, para niños de cinco y para niños de ocho, que son los que ya están apurando sus últimos conciertos con nosotros. Nos da pena, pero estamos acostumbrados a que unos se van y otros vienen nuevos. Sabemos que nuestros seguidores no son para siempre, como los de otros artistas.

–Pero tienen algo que esos artistas no pueden decir y es que con Cantajuego, sin duda, viven su primer concierto muchos.

–Sí, somos su primera colonia Chispas (risas). Y, además se les queda grabado. Nos ha pasado que algunas veces después de los conciertos, si salimos a saludar, han venido chicos de 19 años que tenían una entrada de cuando eran pequeños y querían que se la firmáramos para conservarla. Eso la verdad es que es una satisfacción.

–Pero ¿a quiénes escuchan más desde el escenario, a los padres o a los niños?

–Está claro que a los papás, porque los papás son los que les dicen a los niños: ¡Mira, ¿has visto?, es Buby! Y los que bailan, cuando se empieza a bailar, son los que más bailan.

–Por cierto, a Coco, Pepe y Buby se une ahora un nuevo amigo, el Pajarito.

–Sí, uno de los ingredientes que necesitamos para hacer las burbujas la trae el pajarito y nos ayuda, y es muy importante.

–Al final tanto incorporar animales van a montar de verdad el arca de Noé.

–Sí, ya los tenemos casi todos (risas).

–Este 2024 cumplen 20 años sobre los escenarios. ¿Cómo mantiene esa energía?

–Es mejor no pensarlo, pero ha pasado todo tan rápido. Mis hijos han estado grabando conmigo y ahora ya tiene 19 años y está en la Universidad. Te das cuenta de lo rápido que pasa el tiempo. Las fuerzas es verdad que te van abandonando un poco, pero con la experiencia sabes cuándo tienes que empujar más, controlas más los nervios en el escenario y ahí estaremos hasta que las rodillas aguanten.

–¿Pero aún sienten nervios?

–Cuando son los estrenos y son nuevas canciones aún tienes ese gusanillo. Es verdad que ya no tanto, que uno se siente ya cómodo en el escenario, le hablas al público y notas que te quieren solo por estar ahí. Notas el cariño y eso alivia la responsabilidad. Sabes que estás como en familia.

–¿Hay previsto algo especial para celebrarlo?

–Sí para noviembre y Navidad, en el Lope de Vega de Madrid vamos a hacer un Especial 20 años.

–La provincia de Almería en general se la conocen ya bastante bien.

–En Roquetas hemos hecho incluso dos Cabalgatas de Reyes creo, que cuando pasábamos delante de la gente, no se lo creían. En Almería nos sentimos muy a gusto: buena gente, buenas tapas, buen clima y, además, todo nuestro equipo de sonido es de allí, TJL. Por eso tenemos esa relación tan especial con Almería. Ya llevamos muchos años con ellos y ya somos más amigos que compañeros de trabajo.

–¿Algún mensaje para ese pequeño gran público?

–Que preparen sus corazoncitos para vivir un espectáculo más emocionante que nunca porque van a pasar por una montaña rusa de emociones.