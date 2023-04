Inmaculada Acién El Ejido Comenta Necesitas ser suscriptor para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión o Suscríbete Compartir Copiar enlace

WhatsApp

Facebook

Twitter

LinkedIn

Telegram

El PSOE ha confiado para encabezar la candidatura a la alcaldía de El Ejido en las elecciones del próximo 28 de mayo en Maribel Carrión. Natural de Lubrín, llegó a Las Norias con tan solo 11 años, la que considera su casa, donde se ha criado, tiene a su familia e hizo sus amigos. Carrión es docente, una profesión que considera muy ligada a la política, desde joven ha estado unida al movimiento asociativo y se afilió al PSOE con 21 años.

–Fue la número dos en las anteriores elecciones. ¿Por qué ser candidata ahora?

–En un principio no me lo planteaba, pero después de hablar con compañeros del partido, amigos, y en el recorrido por los barrios y los núcleos, me animaron mucho a presentarme. El trabajo a nivel municipal me encanta, el contacto directo con la gente. Me gusta mucho escuchar y desde siempre me he implicado en la vida social. Después de estos cuatro años de concejala, y año y medio como portavoz, he visto que El Ejido necesita de una participación activa de la población. Me movió querer conseguir un municipio mejor, una ciudad más moderna, acogedora y sostenible. Sobre todo me preocupa la situación de los jóvenes en El Ejido y hacer de El Ejido una ciudad que elijan para vivir, porque estamos viendo que muchos jóvenes deciden marcharse de El Ejido.

–La mitad de este mandato han formado parte del gobierno local a través de la Mesa de Diálogo Permanente. ¿Qué consideran que ha cambiado en El Ejido con ese acuerdo de gobernabilidad?

–Tras romper el PP con VOX pensamos que El Ejido no se podía quedar paralizado por la situación económica en que estaba y que teníamos que llegar a acuerdos puntuales por la gobernabilidad de El Ejido. No podíamos tener un Ayuntamiento donde no se hubiesen aprobado los presupuestos. Lo que nos movía era contribuir a aprobar proyectos, tomar iniciativas que fuesen buenas para el municipio y de ahí la creación de esa Mesa de Diálogo Permanente para sacar adelante también los proyectos del partido socialista. En el pacto del PP y VOX el intento de salida de Viogen fue un hecho que nos marcó.

–¿Cree que su electorado va a entender ese acuerdo con PP de este mandato?

–Yo creo que dentro del electorado hay opiniones de todo tipo. Habrá ciudadanos que lo entiendan, ciudadanos que no lo entiendan y no sé si nos pasará factura en las urnas o si entenderán el objetivo con el que nosotros hicimos esa Mesa de Diálogo y fue también en plena pandemia para que tantos recursos que han venido de las diferentes administraciones o los fondos que están llegando al Ayuntamiento de los Next Generation, que los destináramos a proyectos que realmente fueran necesarios para El Ejido y enfocados en hacer una ciudad más sostenible. Y en plena pandemia para que nadie se quedara sin tener sus necesidades más básicas cubiertas. Es cierto que a lo mejor se ha entendido como un posible pacto, pero en ningún momento ha sido un pacto de gobierno. Ha sido un acuerdo por la gobernabilidad y por sacar los mejores proyectos que beneficien a los ciudadanos de El Ejido.

–¿Qué huella deja el PSOE?

–Hemos impulsado proyectos para mayores como el Centro de Mayores en el Barrio Las Palmeras San Francisco, que va a ser una realidad muy pronto, ya está aprobado el proyecto. Hemos estado luchando para que se amplíen las plazas de residencia y con los remanentes hemos conseguido que se amplíe el número de personal en la Residencia. Con jóvenes y para la sociedad en general, esos más de 3,5 millones y medio que hemos conseguido para planes de empleo, primero para zonas Eracis y luego para jóvenes formados que se incluyan también en esos planes de empleo. La Semana Joven que se iba a hacer esta primavera, pero la concejala nos ha pedido dejarlo para septiembre con el presupuesto de este año y hemos conseguido que de los 60.000 euros que se iban a destinar, se amplíe a 80.000 euros para gastarse en una Semana Joven. Las pistas deportivas al aire libre que hemos luchado desde siempre para que esos jóvenes y niños que están saltando las vallas de los colegios puedan tener acceso y practicar deporte de manera libre sin tener que estar federados. Ya se ha terminado la de San Agustín, en Las Norias ya tenemos el proyecto y el terreno donde van a ir y así sucesivamente en todos los núcleos.

Pistas Polideportivas en el Barrio de Las Palmeras, en calle Leonardo, que es un barrio que necesita de infraestructuras y que estaba un poco dejado.

El Aula de Naturaleza que era un empeño nuestro, ya se han liberado 500.000 euros en el presupuesto de este año para comenzar a hacer el proyecto. Creo que es muy importante la educación ambiental de los jóvenes y daría pie a muchas actividades, además de fomentar el turismo medioambiental. Es verdad que va muy retrasado.

El tema de aparcamientos y el comercio local. Hemos logrado en Plan Municipal de Arreglo de Caminos Rurales que se incluyese un camino que estaba en muy malas condiciones que es el Camino de La Cartabona. Y la limpieza de solares que también se ha destinado una partida importante.

–Hablaba de los Planes de Empleo para zonas Eracis, pero hemos visto pasar por Pleno la resolución de muchos de esos contratos por falta de asistencia al puesto de trabajo.

–Muchos, es algo que tenemos que controlar más. Cuando propusimos el Plan de Empleo, era incompatible con el Plan de Empleo de la Junta y la única oportunidad que tenían ese año, el equipo de Gobierno decía que era en Zona Eracis. Hay que ser cautos y ampliarlos a jóvenes formados que tienen que irse fuera del municipio porque no encuentran su primer empleo aquí. Hay que afinarlo y pensar en jóvenes o mayores en paro de larga duración que tienen ganas y están dispuestos a trabajar.

–¿Qué retos se marca?

–Mi principal reto es convertir El Ejido en una ciudad moderna, accesible, sostenible y mejorar la imagen del municipio de cara al exterior. Conseguir que los jóvenes elijan El Ejido para vivir, porque vean una buena calidad de vida y un proyecto de futuro en El Ejido. Y otro de los principales retos es que los ciudadanos participen de forma activa en el gobierno de este Ayuntamiento, con una escucha activa y directa, con una participación asociativa real. Por supuesto, mejorar los servicios públicos de limpieza y mantenimiento. Pero hay muchos.

Hay que aumentar la limpieza y conseguir un pueblo limpio y acogedor porque el principal motor de desarrollo que tenemos aquí es la agricultura. Si tenemos un pueblo limpio y sostenible va a mejorar nuestro desarrollo a nivel agrícola. Otro de los temas que veo deficitario es el tema cultural. Tenemos uno de los mejores festivales de teatro y de alto renombre, pero tenemos que implementar muchas más actividades culturales, de ocio y tiempo libre, sobre todo dirigidas a los jóvenes y a menores, como puede haber en otras ciudades, y descentralizarlas para que lleguen a todos los núcleos. No podemos tener un municipio compuesto por seis núcleos diferentes y que se estén quedando como núcleos de segunda. Tenemos centros culturales, polivalentes y de usos múltiples que no estamos rentabilizando, como el de Las Norias o el de Matagorda.

Es muy importante el tema de jóvenes y apostar por la formación que es la base del futuro de una sociedad. Tenemos que seguir apostando por ese centro de FP Dual, por el Bachillerato en el Luz del Mar, que si bien no es competencia municipal, pero hace mucho el luchar y hacerle ver a la administración que es necesario aquí. Tenemos numerosas empresas aquí para conveniar acuerdos de formación en centros de trabajo para la FP Dual.

En nuestro proyecto está la elaboración de un Plan Municipal de Vivienda y Suelo. Tenemos un montón de solares de propiedad municipal, conveniándolo con empresarios se puede generar un banco de vivienda tanto en régimen de compra-venta, como en régimen de alquiler. Un tema que nos preocupa también ya no solo por los jóvenes sino por las personas que se desplazan a trabajar aquí de manera temporal del sector de educación, de sanidad, y es que no encuentran vivienda en alquiler. Nuestra idea es que se gestione desde el Ayuntamiento que puedan tener acceso a un alquiler a precio accesible y que se garantice el cobro del alquiler y el mantenimiento de la vivienda al propietario.

Vamos a apostar también por un Plan Municipal de Limpieza del Campo y de Solares que tenemos totalmente abandonados. Otro tema que estamos planteando desde el inicio de la legislatura es mejorar la seguridad y la convivencia y creemos fundamental la dotación de policía de barrio para velar por el cumplimiento de la ordenanza cívica reguladora y mucha concienciación para mejorar la convivencia.

–Hablemos de los núcleos de población.

–Debemos apostar porque en los núcleos haya unas infraestructuras adecuadas y que todos los núcleos sean acogedores, mejorando limpieza, mantenimiento de lugares públicos, zonas verdes, de esparcimiento, deportivas al aire libre y en ello vamos a estar. Y muy importante el trabajo en pro de la convivencia.

–¿Cuánto tiempo lleva vinculada a la política y que le lleva a una docente a meterse en política?

–Llevo desde muy joven, desde el 90, con tan solo 21 años me afilié al partido socialista. Siempre me ha gustado el trabajo en equipo y el asociacionismo. Pertenecí a la asociación de Amas de Casa de Las Norias, a la asociación de Jóvenes e incluso a la asociación de vecinos. Fue terminar de estudiar, además me casé con 21 años, en la de Jóvenes estaba y en la de Amas de Casa también. Siempre me habían gustado los ideales del partido socialista y, de hecho, mi familia esos ideales los llevaba muy dentro y luchábamos por esos ideales, y uno de los días que salía de tomarme un café vi la Agrupación del PSOE en Las Norias y entré, dije que cómo podía ayudarles y colaborar con ellos. Empecé a militar en el PSOE, yo llevaba las actividades deportivas con los niños. También me influyó mucho que desde los 12 años estaba haciendo atletismo en el Club Tierras de Almería y ese trabajo en equipo, compañerismo. Soy una persona a la que no le gusta trabajar sola, prefiero ese trabajo colaborativo porque creo que te enriquece mucho más. Y sobre todo las preocupaciones de los demás las hacía mías. Ese sentir que necesito ayudar para mejorar algo. Y creo que el trabajo de docente va muy ligado. Soy una persona un poco inquieta, siempre me ha gustado ir aprendiendo cosas nuevas y el sentimiento de ayuda y solidaridad.

No soy nativa de Las Norias, porque me vine con 11 años de Lubrín, pero es mi pueblo, aquí tengo mis amigos, mi familia. Es mi pueblo y no voy a parar hasta conseguir lo mejor para Las Norias y para todos los núcleos.

–Le pedía vernos en un lugar importante para usted y ha elegido el Ayuntamiento. ¿Por qué?

–Porque pienso que es el lugar donde hay que gestionar para avanzar hacia un mejor futuro en nuestro municipio. Como administración más cercana a los ciudadanos debe ser el lugar donde resolver todos los problemas que tengan los vecinos y partiendo siempre de una atención directa, de una escucha activa y desde la participación de todo el tejido asociativo del municipio y que debería ser la auténtica Casa del Pueblo.