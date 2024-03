Premios Porcia Maura: el valor de la mujer ejidense

Inmaculada Acién El Ejido Domingo, 10 de marzo 2024, 09:50 Comenta Necesitas ser suscriptor para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión o Suscríbete Compartir Copiar enlace

WhatsApp

Facebook

X

LinkedIn

Telegram

El Auditorio de El Ejido se vistió de gala el viernes por la noche para vivir la sexta edición de los premios Porcia Maura, dentro de los actos conmemorativos del Día Internacional de la Mujer, organizados por el área de Servicios Sociales del Ayuntamiento de El Ejido. Unos galardones con los que se reconoce cada año a mujeres ejidenses que con su trabajo y esfuerzo han contribuido a mejorar la vida de sus vecinos y hacer crecer su municipio. Y una edición que un año más permitió descubrir historias y vidas que para la mayoría de ejidenses pueden ser desconocidas, pero cuyo valor en la sociedad es muy elevado.

La primera de las homenajeadas de la noche fue Ana María Fuentes Castañeda, una persona comprometida con el núcleo de Santa María del Águila por su constante participación, desde los inicios, con el movimiento que acabó siendo la Asociación de Mujeres de La Aldeílla. Con anterioridad a 1980, año en que se constituye legalmente la asociación, Ana Fuentes ya organizaba bajo el nombre de Las Vicarios, grupos de debate que desarrollaban reuniones semanales de mujeres para abordar temáticas de especial interés y relevancia.

Una manera de promover la unión, de crear espacios donde compartir y encontrarse. Un premio que Fuentes recogió con mucha emoción, dedicándoselo a su familia, a esa asociación de mujeres de la que sigue formando parte y que llegó incluso a presidir y a todas las mujeres ejidenses.

«Su vida ha sido un ejemplo de tenacidad, responsabilidad, junto a la humildad y la sencillez, además de ser una pionera en el asociacionismo en el municipio», destacó el alcalde, Francisco Góngora, durante su intervención.

El segundo reconocimiento de la noche fue para Carmen Aguilera, actualmente directora de la ONCE en Granada, puesto desde el que dirige las distintas estructuras de gestión de las provincias de Almería, Jaén y Granada.

Aguilera subía al escenario muy emocionada a recoger un premio que calificó como uno de los más importantes que ha recibido, puesto que se considera una ejidense más, puesto que aquí es donde reside prácticamente toda su familia. Una mujer que es un ejemplo de superación y de inclusión ya que con 24 años perdió la visión, no obstante, este hecho no la apartó de la Universidad ni tampoco de su incorporación al mundo laboral a través de la ONCE donde ha podido desarrollar su carrera.

«Si conseguir tener una trayectoria personal y profesional exitosa es de por sí muy complicado y requiere de un gran esfuerzo, para las personas que viven con cualquier discapacidad lo es mucho más. Y si algo ha logrado Carmen a lo largo de su vida ha sido precisamente saltar todas las barreras que se ha ido encontrando», señaló el alcalde sobre ella.

A esas barreras también se refirió Aguilera en su discurso, apuntando a la doble dificultad a la que tienen que hacer frente las mujeres con discapacidad, por su condición de mujer y por su discapacidad. Frente a ambas lucha precisamente cada día desde la ONCE por ayudarlas en ese camino. Un reconocimiento a Aguilera al que se sumó también el presidente de la ONCE en El Ejido, Alfonso Rodríguez.

La última en subir al escenario fue Ana Navas Acién. «Ana despierta en nosotros orgullo y admiración a partes iguales», afirmó Góngora, quien destacó que «su contribución al bien común trasciende a su pueblo, El Ejido, donde nació y se crió y al que vuelve todos los veranos de su vida». Y es que su talento y su enorme esfuerzo durante toda su vida la han llevado a alcanzar unas cotas que la sitúan en la élite mundial de la investigación contra el cáncer. Médica, doctora y catedrática en Epidemiología, investigadora experta en Medicina Preventiva y Salud Pública, lleva casi un cuarto de siglo en Estados Unidos y a partir de julio de este año se convertirá en la jefa del Departamento de Salud Ambiental de la prestigiosa Universidad de Columbia, además de haber sido escogida por el presidente de EEUU, Joe Biden, para formar parte del Consejo Nacional Asesor del Cáncer.

Una noche muy especial a la que la artista Mónica Montero puso el toque musical con una bonita actuación en la que deleitó al público con los sonidos de su violín, pero también con una melódica voz.