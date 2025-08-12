El pregón y la elección de reinas inician las Fiestas de Balerma Este martes, la pedanía tiene desayuno infantil, Fiestas del Mar y un concierto gratuito de Keen Levy a las 23.00 horas

J. C. El Ejido Martes, 12 de agosto 2025, 19:46 Comenta Compartir

La plaza de la Torre de Balerma acogió la noche de este lunes el acto oficial de inicio de las fiestas patronales en honor a la Virgen de las Mercedes de este núcleo ejidense.

Cientos de vecinos llenaron la plaza para presenciar el Pregón, en esta ocasión a cargo de la Asociación Músico Cultural Daliense, muy presente siempre en las fiestas y eventos religiosos y culturales del núcleo de Balerma. Un emotivo pregón que fueron combinando con piezas musicales y que finalizó con un bonito castillo de fuegos artificiales.

La noche también permitió conocer a las nuevas reinas, damas, infantes y miss de Balerma. La edil de Deportes, María José Martín, y el edil de Obras Públicas, David Fernández, fueron los encargados de coronarlas, junto a la presidenta de la Junta Local, Yasmina Ferrón, y miembros de la Junta Local.

Las fiestas en honor a la Virgen de las Mercedes continuan este martes con el desayuno infantil en el parque de El Palmeral, la Fiesta del Mar a las 17.00 horas en la plaza de la Lonja y el III Quinario de la Virgen de las Mercedes en la Iglesia de la Inmaculada Concepción, a las 21.00 horas, en el que además se llevará a cabo la imposición de medallas a los nuevos miembros de la Hermandad Sacramental de Nuestra Señora de las Mercedes.

Cerrará la noche el gran concierto de Keen Levy, de carácter gratuito, que llenará el Parque de El Palmeral, desde las 23.00 horas. Keen Levy es una de las figuras claves de la generación de artistas urbanos andaluces. La fusión de la música urbana y el flamenco se entremezclan en cada una de sus canciones.