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El pregón de la diseñadora Charo Villanueva da el pistoletazo de salida a las Fiestas de las Norias

El alcalde de El Ejido, Francisco Góngora; los concejales Javier Rodríguez y Manuel Martínez; y el Presidente de la Junta Local, Carlos Martín, acompañaron a Charo Villanueva en un pregón muy emotivo

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La pregonera de las Fiestas Patronales de las Norias de Daza.

Javier Cortés

El Ejido

El núcleo ejidense de Las Norias de Daza dio el pistoletazo de salida a sus fiestas patronales con la lectura del pregón, a cargo de ... Charo Villanueva, oriunda de Las Norias y reconocida diseñadora de tocados y complementos.

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El pregón de la diseñadora Charo Villanueva da el pistoletazo de salida a las Fiestas de las Norias

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