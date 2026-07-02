El pregón de la diseñadora Charo Villanueva da el pistoletazo de salida a las Fiestas de las Norias

El núcleo ejidense de Las Norias de Daza dio el pistoletazo de salida a sus fiestas patronales con la lectura del pregón, a cargo de ... Charo Villanueva, oriunda de Las Norias y reconocida diseñadora de tocados y complementos.

El alcalde de El Ejido, Francisco Góngora; los concejales Javier Rodríguez y Manuel Martínez; y el Presidente de la Junta Local, Carlos Martín, acompañaron a Charo Villanueva en un pregón muy emotivo en el que recordó su infancia y juventud, su trayectoria como diseñadora y la evolución del núcleo.

La noche de este miércoles, además, se llevó a cabo la apertura de la Caseta Municipal; el encendido; la coronación de las reinas, damas y míster; y la actuación de 'Pili Djk'.

Hasta el próximo domingo se desarrollará en Las Norias de Daza una programación, elaborada por el Ayuntamiento de El Ejido, la Junta Local y la Comisión de Fiestas, que comprende competiciones deportivas, conciertos, feria del mediodía, actividades para niños y el tradicional desfile de carrozas; aunque el acto principal será la misa y procesión de los patronos de este núcleo ejidense.

Programación

Este jueves los grandes protagonistas fueron los más pequeños con la celebración del Día de la Bicicleta desde las 10.00 horas e hinchables en el Pabellón de Deportes, a partir de las 18:00 horas. A las 12.00 horas se inauguró la Feria del Mediodía y por la noche, a las 21:30 horas, llegará la tradicional gala de Playback y la actuación musical de 'Ana Baena y Ricky'.

La programación continuará el viernes con hinchables, Feria del Mediodía en los bares del núcleo y la Caseta, a lo que se suma el teatro en el Parque Manolo Escobar a las 20.00 horas y las actuaciones de 'DJ Alberto' y 'Raúl Vazco'.

El sábado arrancará a las 11:00 horas con el 'Encierro infantil' e hinchables para los niños en el Pabellón de Deportes. Por la tarde, las carrozas recorrerán las principales calles de Las Norias acompañadas de animación. Habrá premios para las tres que mejor desfilen. La orquesta 'Omega' y la 'Orquesta norte' pondrán la nota musical a la jornada en la Caseta Municipal a partir de las 22:30 horas.

El domingo será el día grande del núcleo. Por la mañana, la calle Golondrina (junto al Pabellón) acogerá la Fiesta de la Espuma y los castillos hinchables. El acto religioso central de las fiestas tendrá lugar desde las 19:00 horas, primero con la misa en honor a San Francisco de Asís, San Indalecio y la Virgen María en la Ermita y, acto seguido, la procesión con sus imágenes por las calles del núcleo.

Tras la procesión, 'Elías Soler' y la 'Orquetas norte' actuarán en la Caseta Municipal; y el broche de oro a las Fiestas de Las Norias de Daza 2026 lo pondrá el 'Chupinazo fin de fiestas'.