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Concejales del Grupo Municipal Socialista abandonan el pleno durante la moción de Vox. IDEAL

PP y Vox aprueban una moción polémica sobre inmigración y el PSOE abandona el Pleno

El Ejido ·

La formación ultra exige la expulsión de inmigrantes de un hotel, mientras que el alcalde recrimina a Vox que «mienta y trate de engañar a los ejidenses»

Javier Cortés

El Ejido

Lunes, 20 de abril 2026, 20:55

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El pasado 13 de abril, la formación ultraconservadora de Vox El Ejido señalaba en un comunicado que «desde hace dos años, Ejido Hotel se ha ... convertido en la residencia de cerca de 300 inmigrantes 'ilegales' que son mantenidos por los españoles». Una situación ante la que la portavoz de Vox El Ejido, Beatriz Sánchez, volvió a reclamar respuestas, exigiendo la expulsión inmediata de estas personas y la finalización del contrato de alquiler existente.

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