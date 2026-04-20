PP y Vox aprueban una moción polémica sobre inmigración y el PSOE abandona el Pleno

El pasado 13 de abril, la formación ultraconservadora de Vox El Ejido señalaba en un comunicado que «desde hace dos años, Ejido Hotel se ha ... convertido en la residencia de cerca de 300 inmigrantes 'ilegales' que son mantenidos por los españoles». Una situación ante la que la portavoz de Vox El Ejido, Beatriz Sánchez, volvió a reclamar respuestas, exigiendo la expulsión inmediata de estas personas y la finalización del contrato de alquiler existente.

Sánchez demandó al alcalde de El Ejido, Francisco Góngora, que traslade inmediatamente a Subdelegación del Gobierno el rechazo absoluto del Ayuntamiento a seguir acogiendo 'ilegales'.

Este lunes 20 de abril, Vox El Ejido llevaba una moción relativa a esta temática ante el que el alcalde de El Ejido, Francisco Góngora, recriminó a Vox que «mienta y trate de engañar a los ejidenses en un tema tan sensible y de tanto trascendencia como es la inmigración», con relación a una moción presentada por ese grupo municipal en la que se instaba al Ayuntamiento a actuar para evitar otra renovación del contrato con Ejido Hotel para alojar a inmigrantes.

El primer edil recordó al grupo municipal de Vox que las competencias en esta materia corresponden única y exclusivamente al Estado, y que el Gobierno del PSOE es el que negocia y firma los contratos con los hoteles para alojar a los inmigrantes.

Por su parte, la portavoz de Vox El Ejido, Beatriz Sánchez, recriminó al alcalde, Francisco Góngora, su insinuación en el último Pleno de que son los agricultores los que provocaron el descontrol de la inmigración en el municipio. Sánchez le reprochó al Partido Popular «culpar a otros» de las consecuencias que ellos mismos provocaron en El Ejido. «Es su equipo de Gobierno el que debe exigir los medios necesarios para garantizar la seguridad en las calles y es su equipo de gobierno el que debe velar porque se cumplan las normativas de convivencia municipales».

Beatriz Sánchez defendió que la inmigración debe ser regulada y controlada. Sin embargo, «PP y PSOE han sido los encargados de gestionarla todos estos años y a la vista está lo mal que lo han hecho», ya que provocaron que «El Ejido incremente año tras año su índice de delitos, sus parques sean ocupados por rezos islámicos en ramadán, las fachadas sean tenderetes de alfombras o que los comercios de la calle Almería no cumplan con ninguna exigencia de salubridad y ornato».

La portavoz de Vox le recordó a Góngora que los invernaderos de El Ejido se han levantado «con el sudor de nuestros padres y abuelos». «Si el alcalde piensa que ahora debemos vivir bajo las costumbres de los llegados de fuera porque son ellos los que mantienen la agricultura, que se lo diga a la cara al agricultor español que se levanta a las 4 de la mañana de lunes a domingo, al que no tiene nunca vacaciones o al que, si llega el parvispinus o una DANA, lo pierde todo».

A su vez, Góngora rechazó «la manipulación y la mentira de Vox. No les voy a permitir que intenten retorcer la mentira hasta el grado de decir que culpo a los agricultores de algo cuando no es verdad. Jamás culparé a los agricultores de nada que tenga que ver con este tema». El alcalde señaló que este es un asunto «en el que hay que trabajar con rigor, sin manipular ni engañar a la opinión pública» e incidió en que hay muchas maneras de hacer oposición constructiva, pero no desde la mentira».

Debate

Góngora recordó que nada más tener conocimiento de la decisión del Gobierno Central de hacer uso de hoteles del municipio para este fin, se puso en contacto con el subdelegado del Gobierno en Almería y mostró públicamente el rechazo del Ayuntamiento a esta medida.

Hasta cinco son las mociones que desde mayo de 2024 defendió en Pleno el Gobierno local mostrando siempre su rechazo a que «el Gobierno de España convirtiera los hoteles en centros de internamiento de puertas abiertas, lo que está provocando un aumento de los flujos migratorios ilegales sin precedentes en España, sin prácticamente repatriaciones», y que afectaron además de manera directa a El Ejido, al tiempo que volvió a exigir al Gobierno una «política migratoria ordenada, basada en la legalidad y el control».

La decisión de alojar en El Ejido a inmigrantes en hoteles desde mayo de 2024 fue calificada por Góngora de «irresponsable» ya en aquel momento, denunciando en rueda de prensa que «la presión migratoria de El Ejido es una de las más altas de España» y que se trataba de una medida «que va en contra de favorecer la cohesión social, la integración y la convivencia en El Ejido».

Desde el primer momento, la posición del Ayuntamiento de El Ejido y del máximo responsable municipal fue la de exigir una rectificación, que nunca llegó. «Mi preocupación desde el principio fue que esta situación se cronificase y el paso del tiempo nos ha terminado dando, lamentablemente, la razón».

Y es que para Góngora «la política migratoria debe gestionarse teniendo en cuenta la empleabilidad y la capacidad de acogida del territorio, para poder garantizar una adecuada cohesión social, integración y convivencia, y un crecimiento sostenible».

«Tenemos 93.258 habitantes y un 32.5% de población extranjera, lo que supone más de 29.100 extranjeros y una estimación de más de 4.000 irregulares con carácter permanente«.

De esta manera, el primer edil defendió que «en El Ejido apostamos por la integración y la convivencia, trabajando de forma muy trasversal, entre Ayuntamiento, colectivos y empresas».

Protesta

A su vez, los concejales del Grupo Municipal Socialista de El Ejido abandonaron el Pleno durante el debate de la moción de Vox sobre la acogida de refugiados en el municipio, que salió adelante con los votos favorables de PP y Vox. La salida del Grupo Socialista fue un gesto de protesta ante el señalamiento reiterado de este colectivo por parte de ambos grupos políticos y el uso partidista que están haciendo de la inmigración.

Durante su intervención, el portavoz socialista advirtió de que la moción partía de un planteamiento falso al referirse a estas personas como «inmigrantes ilegales», cuando en realidad se trata de solicitantes de asilo pendientes de resolución de su expediente de protección internacional. En este sentido, recordó con claridad que estas personas no están «de vacaciones», como se llegó a afirmar en el debate, sino que son refugiados acogidos dentro de un procedimiento de protección internacional, muchos de ellos procedentes de contextos de guerra.

Asimismo, cuestionó que pleno tras pleno, ya sea en sesiones ordinarias o extraordinarias, PP y Vox vuelvan a presentar iniciativas centradas en criminalizar al colectivo inmigrante, sin aportar soluciones reales para el municipio. En este sentido, advirtió de que este tipo de propuestas solo contribuyen a perjudicar los intereses de El Ejido y a generar preocupación injustificada entre la población a través de mensajes que confunden y no responden a la realidad.

El portavoz socialista ha subrayado además que la presencia de personas acogidas en el recurso habilitado en el municipio no ha alterado la vida cotidiana de los vecinos y vecinas de El Ejido, y ha lamentado que se utilicen este tipo de situaciones para alimentar discursos basados en la confusión y el señalamiento.

Asimismo, reprochó al equipo de gobierno municipal que mantenga sin actividad el Consejo Municipal de la Inmigración, un órgano creado a iniciativa del PSOE en el mandato anterior, precisamente para abordar desde el diálogo institucional los retos y oportunidades asociados a la diversidad social del municipio.

Durante su intervención, el portavoz socialista recordó que el futuro de El Ejido pasa necesariamente por poner en marcha políticas de convivencia, en un municipio en el que más del 50% de los nacimientos corresponden ya a hijos e hijas de familias de origen extranjero. En este contexto, advirtió de que criminalizar de manera reiterada a este colectivo no contribuye a construir el municipio que El Ejido necesita en los próximos años.

El Grupo Municipal Socialista decidió abandonar el Pleno antes de la votación de la moción como muestra de rechazo a este tipo de iniciativas impulsadas por Vox y respaldadas por el Partido Popular, que lejos de aportar soluciones reales para el municipio, fomentan el señalamiento y la división social.

«El Ejido necesita políticas de convivencia y responsabilidad institucional», concluyó el portavoz socialista, señalando que el Ayuntamiento debe centrarse en promover soluciones que favorezcan la convivencia entre vecinos y vecinas en lugar de alimentar discursos que enfrentan a la población.