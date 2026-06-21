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El PP tacha a Vox de «mentiroso» al referirse al IBI de El Ejido con «datos irreales»

Los datos oficiales muestran que la presión fiscal en El Ejido está por debajo de la media a todos los niveles: estatal, comunidades autónomas y municipios comparables

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El concejal de Hacienda y Contratación, José Francisco Rivera.

Javier Cortés

El Ejido

El equipo de Gobierno del Ayuntamiento de El Ejido desmintió a Vox El Ejido y le tachó de «mentiroso» al referirse al Impuesto sobre Bienes ... Inmuebles de El Ejido.

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El PP tacha a Vox de «mentiroso» al referirse al IBI de El Ejido con «datos irreales»

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