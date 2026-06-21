El PP tacha a Vox de «mentiroso» al referirse al IBI de El Ejido con «datos irreales»

El equipo de Gobierno del Ayuntamiento de El Ejido desmintió a Vox El Ejido y le tachó de «mentiroso» al referirse al Impuesto sobre Bienes ... Inmuebles de El Ejido.

El concejal de Hacienda y Contratación, José Francisco Rivera, aseguró que «lo que dice Vox no está respaldado por los datos y es una mentira más de las suyas, algo que no podemos permitir porque ellos aplican a rajatabla el mantra de que una mentira repetida 1.000 veces se convierte en realidad».

Rivera aportó datos clave que vienen a desmontar esa mentira. En primer lugar, ha asegurado que el tipo del IBI no es lo que paga el vecino. «Vox compara solo el porcentaje del IBI, pero el recibo depende también del valor catastral».

En segundo lugar, insistió en que «los datos oficiales muestran que El Ejido recauda menos por habitante que la media nacional, la media de comunidades autónomas y la media de municipios comparables». «Y es que la AIReF, Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, también desmiente a Vox».

La revisión catastral de 2023 puso de manifiesto que en varios núcleos del municipio el recibo bajó, como es el caso de El Ejido, Las Norias, San Agustín y Matagorda; en Guardias Viejas se mantuvo estable; y subió en Almerimar, Santo Domingo y Balerma.

En este punto, Rivera señaló que «en Almerimar el recibo medio subió porque es una zona con viviendas de mayor valor y mercado inmobiliario distinto y, además, estaba infravalorada catastralmente».

Y es que la revisión de valores catastrales obligó al Consistorio a revisar el tipo de gravamen para mantener el nivel de la IBI Urbana llevándose a cabo tan solo una redistribución de los ingresos en función de los nuevos valores catastrales asignados por la Dirección General de Catastro.

Al hilo, el concejal de Hacienda y Contratación explicó que «si hubiera una subida generalizada se traduciría en más recaudación por habitante, subidas en todos los núcleos e incrementos homogéneos, pero ocurre lo contrario, los datos oficiales muestran que la presión fiscal en El Ejido está por debajo de la media a todos los niveles, estatal, comunidades autónomas y municipios comprables».

El edil recalcó que «lo que hace el Ayuntamiento es seguir bajando la presión fiscal» y aseguró que «se puede hacer política desde la crítica, pero nunca desde la mentira. Nosotros seguiremos respondiendo con datos, transparencia y rigor porque no se puede mentir a los vecinos».

En esta línea, el concejal de Hacienda recordó que fruto de la gestión seria, responsable, rigurosa, coherente y transparente del equipo de Gobierno se ha conseguido la estabilidad financiera, trabajando siempre con orden para garantizar los servicios públicos al mismo tiempo que se acelera el ritmo inversor, se prioriza el interés general de los ciudadanos y se cumple con el Plan de Ajuste.

Por último, Rivera pidió a Vox El Ejido que «deje de engañar a los ciudadanos con datos irreales sobre el IBI que hacen alusión tan solo al tipo impositivo y no tienen en cuenta el valor catastral».