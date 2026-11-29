Javier Cortés El Ejido 29/11/2026 Actualizado a las 22:48h.

El Partido Popular ganó las Elecciones Generales este domingo 29 de noviembre en El Ejido, de acuerdo con los datos oficiales con el 94,71% ... escrutado. La formación de Alberto Nuñez Feijóo habría conseguido un 39.04% de los votos, mientras que Vox consiguió un 32,37% y el PSOE llegó hasta el 21,53%.