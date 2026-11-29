El PP gana las elecciones en El Ejido con casi un 40%
La formación liderada por Alberto Nuñez Feijóo vence con un 39,04%, según el avance de datos con el 94,71% escrutado
Javier Cortés
El Ejido
El Partido Popular ganó las Elecciones Generales este domingo 29 de noviembre en El Ejido, de acuerdo con los datos oficiales con el 94,71% ... escrutado. La formación de Alberto Nuñez Feijóo habría conseguido un 39.04% de los votos, mientras que Vox consiguió un 32,37% y el PSOE llegó hasta el 21,53%.
SALF, el partido liderado por Alvise Pérez, se colocó cuarto con un 2,58% y le seguirían Adelante Andalucía con 1,97%, Frente Amplio con un 0,99%, PACMA y Escaños en Blanco, ambos con 0,19%, Podemos con un 0,18%, Frente Obrero con 0,13%, El PCTE y Un Mundo Justo, ambos con un 0,04%.