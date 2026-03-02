La Policía Local refuerza sus medios con la incorporación de un dron de última generación

La Policía Local de El Ejido incorporó a su unidad de medios técnicos el nuevo DJI Matrice 4T, una aeronave no tripulada (UAS) de última ... generación que supone un importante salto cualitativo respecto al dron anteriormente en servicio.

Esta mejora tecnológica se complementa con la reciente incorporación de un vehículo para la patrulla rural, un Suv 4x4 híbrido, destinado a optimizar la operatividad policial en entornos agrícolas y zonas menos accesibles del término municipal.

El nuevo dron destaca por su mayor calidad y amplitud de imagen, así como por la integración de una cámara térmica infrarroja de alta resolución, un sistema de posicionamiento GPS de gran precisión, mayor velocidad de vuelo y una autonomía ampliada gracias a la mejora en la duración de sus baterías. Estas prestaciones permitirán optimizar los tiempos de intervención y reforzar las labores de vigilancia aérea.

El avanzado sistema de estabilización del Matrice 4T le confiere una mayor resistencia al viento, garantizando un control más preciso en inclinación, rotación y paneo. Además, incorpora cuatro sensores laterales de detección de obstáculos, lo que incrementa notablemente la seguridad operativa durante el vuelo.

El dispositivo dispone de múltiples cámaras con emisión de imagen en directo, facilitando el seguimiento en tiempo real desde el puesto de control. Asimismo, cuenta con un telémetro láser capaz de medir con exactitud la distancia a objetivos de interés, mejorando la eficacia en intervenciones policiales y dispositivos preventivos.

Accesorios

Entre sus accesorios, destaca la posibilidad de incorporar un altavoz de alta potencia, con un alcance de hasta 300 metros y una presión sonora de 114 dB a un metro de distancia, especialmente útil en servicios de costa, dispositivos de seguridad en playas y comunicaciones de emergencia.

Igualmente, puede equiparse con un foco de 32W, con modos de luz fija y estroboscópica, idóneo para actuaciones nocturnas o en condiciones de baja visibilidad. El equipo de control incorpora una pantalla de mayor tamaño y nuevas funcionalidades, lo que permite a los pilotos habilitados de la Jefatura operar la aeronave con mayor precisión, seguridad y capacidad de análisis en tiempo real.

El dron cuenta con todos los permisos y la documentación exigida por la Agencia Estatal de Seguridad Aérea para la realización de actividades NO EASA, y los agentes responsables de su manejo han completado la formación específica requerida para operaciones policiales con UAS.

Con estas incorporaciones, la Policía Local de El Ejido refuerza su apuesta por la innovación tecnológica aplicada a la seguridad ciudadana, mejorando de forma significativa la capacidad de prevención, vigilancia y respuesta ante emergencias en todo el municipio.

Nueva unidad

A mediados de febrero de este año, la Policía Local de El Ejido incorporó un tercer Grupo Operativo de Apoyo y Prevención (GOAP) con el objetivo de reforzar la seguridad ciudadana y mejorar la capacidad de respuesta ante las principales demandas en materia de convivencia y orden público en el municipio.

Con esta nueva unidad, El Ejido cuenta ya con tres equipos GOAP, integrados por 21 componentes —18 agentes y 3 oficiales—, que trabajan con uniformidad específica y una organización plenamente operativa. Estos grupos desarrollan labores de seguridad ciudadana, control en materia de extranjería, intervención en ocupaciones ilegales y actuaciones en asentamientos, en coordinación con la Guardia Civil y la Policía Nacional, reforzando la cooperación entre cuerpos para aumentar la eficacia de las actuaciones.