La Policía Local refuerza su apuesta por la innovación tecnológica aplicada a la seguridad ciudadana. IDEAL

La Policía Local refuerza sus medios con la incorporación de un dron de última generación

El Ejido ·

Además, incorpora el nuevo vehículo rural Suv 4x4 híbrido, que está destinado a optimizar la operatividad policial

J. Cortés

El Ejido

Lunes, 2 de marzo 2026, 20:24

Comenta

La Policía Local de El Ejido incorporó a su unidad de medios técnicos el nuevo DJI Matrice 4T, una aeronave no tripulada (UAS) de última ... generación que supone un importante salto cualitativo respecto al dron anteriormente en servicio.

