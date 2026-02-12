La Policía Local se refuerza con la incorporación con seis nuevos agentes

El alcalde, Francisco Góngora, dio este miércoles, 11 de febrero, la bienvenida a los nuevos agentes de la Policía Local, en un acto en el ... que estuvo acompañado por el intendente jefe Marco Muñoz.

El grupo está formado por tres policías que inician su periodo de prácticas tras finalizar su formación teórica en el IESPA, dos agentes en comisión de servicio procedentes de otros municipios y un policía que ha obtenido plaza por movilidad en las últimas oposiciones.

Encuentro

Durante el encuentro, el alcalde les deseó «una etapa profesional fructífera» y los animó «a desempeñar el trabajo policial con compromiso, cercanía y respeto absoluto a la legalidad, subrayando el papel fundamental de la Policía Local como servicio público de proximidad, garante de la seguridad, clave en la atención directa a la ciudadanía, la prevención y el mantenimiento de la convivencia y el bienestar en el municipio».

Asimismo, a finales de noviembre, la Policía Local de El Ejido reforzó sus medios tecnológicos para la mejora de la seguridad y de su capacidad operativa. En este sentido, la última incorporación a los medios tecnológicos de que dispone la Policía Local fue un nuevo dron de última generación, diseñado específicamente para operaciones profesionales que ampliará y mejorará la capacidad de vigilancia, respuesta y análisis en múltiples situaciones.

Este nuevo dron avanzado para operaciones críticas contribuirá a desarrollar nuevas funcionalidades operativas y mejorar otras ya existentes como incrementar la vigilancia y prevención en eventos multitudinarios a través de la vigilancia aérea, rescate de personas en zonas rurales o espacios de difícil acceso.