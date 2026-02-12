Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

El Ejido

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Uno de los momentos del encuentro del alcalde de El Ejido con los nuevos agentes en el Ayuntamiento. IDEAL

La Policía Local se refuerza con la incorporación con seis nuevos agentes

Francisco Góngora los animó «a desempeñar el trabajo policial con compromiso, cercanía y respeto a la legalidad»

J. C.

El Ejido

Jueves, 12 de febrero 2026, 00:59

Comenta

El alcalde, Francisco Góngora, dio este miércoles, 11 de febrero, la bienvenida a los nuevos agentes de la Policía Local, en un acto en el ... que estuvo acompañado por el intendente jefe Marco Muñoz.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El importante cambio en la tarjeta sanitaria de Andalucía que llega a finales de marzo
  2. 2 Evacuado al hospital el conductor de un camión tras salirse de la autovía en la A-44 en Lecrín
  3. 3 El derrumbe de una calle de Cenes desplaza dos coches y una caseta de obra
  4. 4 El día que regresa el sol para quedarse a Andalucía tras el tren de borrascas
  5. 5

    Un granadino denuncia que lleva dos meses esperando a que le operen de un tumor que «no para de crecer»
  6. 6 La familia de Quéntar que ha perdido su casa, sus gallinas y su maquinaria
  7. 7 El icónico edificio de la plaza de Santo Domingo a la venta por 820.000 euros
  8. 8 El granadino que debía operarse de un tumor este viernes recupera su cita: «Veo la luz al final del túnel»
  9. 9 Se desprende parte de la fachada del convento de Santa Inés en el Albaicín
  10. 10

    Renfe deja fuera a Granada en la conexión con AVE y bus mientras dure la obra

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal La Policía Local se refuerza con la incorporación con seis nuevos agentes

La Policía Local se refuerza con la incorporación con seis nuevos agentes