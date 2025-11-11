Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

El Ejido

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Un agente habla con una conductora de VMP. IDEAL

La Policía Local realiza una campaña de control en el uso de patinetes eléctricos

El Ejido ·

El objetivo es garantizar la seguridad de los usuarios de VMP y proteger a los peatones y al resto de conductores que comparten las vías públicas

J. C.

El Ejido

Martes, 11 de noviembre 2025, 20:37

Comenta

La Policía Local de El Ejido ha puesto en marcha una nueva campaña de control y concienciación sobre el correcto uso de los vehículos de ... movilidad personal (VMP), los patinetes eléctricos, con el objetivo de reforzar la seguridad vial y garantizar el cumplimiento de la normativa vigente.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Denuncia un robo en la tumba de su hijo en el cementerio de Belicena
  2. 2 La temeraria maniobra de un conductor para incorporarse a la circunvalación de Granada
  3. 3 Granada llora a José Luis Mariscal Megías, el hermano mayor que hizo crecer a los Gitanos y dueño de tres populares negocios
  4. 4 Este bar de Granada abrió en julio y pone tapas que parecen raciones: «Las de bocata miden 60 centímetros»
  5. 5

    El audio que acredita «sin género de duda» los amaños en las oposiciones de la Policía Local
  6. 6

    «Es un palo muy gordo verte en la calle después de 25 años, al menos hemos logrado la indemnización»
  7. 7 BBVA anuncia hasta 760 euros a clientes por usar Bizum o tarjeta y cumplir un requisito
  8. 8 Reabre una histórica taberna de Granada fundada en 1974: «Damos las gracias por tener el local lleno»
  9. 9 Huye de la Guardia Civil por la A-92 con 100 kilos de hachís y acaba detenido junto a una mujer que quiso entretener a los agentes
  10. 10 Premio de Honor Justicia Andalucía al juez Calatayud por «sus sentencias ejemplares, sensibilidad y comprensión»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal La Policía Local realiza una campaña de control en el uso de patinetes eléctricos

La Policía Local realiza una campaña de control en el uso de patinetes eléctricos