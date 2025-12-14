La Policía Local pone un programa en marcha para prevenir hechos delictivos en Navidad

La Policía Local de El Ejido puso en marcha el Plan 'Comercio Seguro', un dispositivo especial que permanecerá activo hasta el próximo 8 de enero ... con el refuerzo de patrullas a pie para evitar la comisión de hechos delictivos durante el periodo navideño.

Esta iniciativa tiene como objetivo ofrecer consejos y pautas de conducta tanto a los comerciantes como al resto de ciudadanos para incrementar su seguridad durante estas fechas caracterizadas por una mayor afluencia de personas en zonas comerciales y de ocio. Con ello se pretende prevenir hurtos, timos, estafas y robos, delitos que suelen incrementarse ante las grandes aglomeraciones propias de la campaña navideña.

Con la activación del Plan 'Comercio Seguro', el Ayuntamiento de El Ejido refuerza su compromiso con la seguridad urbana, impulsando acciones preventivas y de proximidad para proteger a vecinos, visitantes y establecimientos durante la época navideña.

A su vez, la Policía Local de El Ejido reforzó sus medios tecnológicos para la mejora de la seguridad y de su capacidad operativa. En este sentido, la última incorporación a los medios tecnológicos de que dispone la Policía Local fue un nuevo dron de última generación, diseñado específicamente para operaciones profesionales que ampliará y mejorará la capacidad de vigilancia, respuesta y análisis en múltiples situaciones.

Este nuevo dron avanzado para operaciones críticas contribuye a desarrollar nuevas funcionalidades operativas y mejorar otras ya existentes como incrementar la vigilancia y prevención en eventos multitudinarios a través de la vigilancia aérea, rescate de personas en zonas rurales o espacios de difícil acceso, inspección y vigilancia del litoral, gestión de emergencias y control de tráfico.

Con esta adquisición, el Consistorio ejidense y la Policía Local refuerzan su apuesta por la innovación y la modernización de los recursos públicos, incorporando herramientas tecnológicas que incrementan la eficacia policial y mejoran la protección a la ciudadanía.