La Policía Local eleva una veintena de denuncias por incumplimientos normativos en la Fiesta del Sacrificio

El operativo de vigilancia puesto en marcha por el área de Alcaldía y la Jefatura de la Policía Local por la Fiesta del Sacrificio, lo ... que muchos llaman el 'día del cordero', se ha saldado con más de una veintena de denuncias por incumplimiento de la normativa en materia de salud pública.

El alcalde de El Ejido, Francisco Góngora, ha hecho hincapié en que «la convivencia nos exige cumplir las ordenanzas y las leyes a todos». Además de las sanciones municipales, las infracciones pueden llevar aparejadas sanciones a nivel andaluz con multas que oscilan entre los 3.000 y 15.000 euros.

Como establece la legislación sólo se permite el sacrificio en mataderos autorizados. Por este motivo, las diferentes unidades de Policía Local vigilando e forma exhaustiva que la citada celebración cumpliera con la normativa, denunciando todas aquellas infracciones. Góngora ha insistido en que «se debe garantizar el orden, exigiendo respeto a las normas, a la legalidad, a la convivencia y a la salud pública».