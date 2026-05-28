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La Policía Local eleva una veintena de denuncias por incumplimientos normativos en la Fiesta del Sacrificio

Además de las sanciones municipales, las infracciones pueden llevar aparejadas multas de otras administraciones de hasta 15.000 euros

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Fieles musulmanes, durante la oración de la Fiesta del Sacrificio.
Fieles musulmanes, durante la oración de la Fiesta del Sacrificio. (R. I.)

E. P.

El Ejido

El operativo de vigilancia puesto en marcha por el área de Alcaldía y la Jefatura de la Policía Local por la Fiesta del Sacrificio, lo ... que muchos llaman el 'día del cordero', se ha saldado con más de una veintena de denuncias por incumplimiento de la normativa en materia de salud pública.

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La Policía Local eleva una veintena de denuncias por incumplimientos normativos en la Fiesta del Sacrificio

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La Policía Local eleva una veintena de denuncias por incumplimientos normativos en la Fiesta del Sacrificio