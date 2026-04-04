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El alcalde de El Ejido, Francisco Góngora, supervisa los chalecos antibalas y otros elementos. IDEAL

La Policía Local de El Ejido refuerza su seguridad con 95 chalecos antibalas

Se han renovado la totalidad de los chalecos antibalas y antipinchazos, con una inversión superior a 80.000 euros

J. Cortés

El Ejido

Sábado, 4 de abril 2026, 12:48

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El Ayuntamiento llevó a cabo una importante renovación y ampliación de los medios materiales del Cuerpo de la Policía Local, con el objetivo de dotarlos ... de los mejores medios para garantizar la seguridad de los agentes y optimizar la eficacia en la prestación del servicio a la ciudadanía.

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La Policía Local de El Ejido refuerza su seguridad con 95 chalecos antibalas