La Policía Local de El Ejido refuerza su seguridad con 95 chalecos antibalas

El Ayuntamiento llevó a cabo una importante renovación y ampliación de los medios materiales del Cuerpo de la Policía Local, con el objetivo de dotarlos ... de los mejores medios para garantizar la seguridad de los agentes y optimizar la eficacia en la prestación del servicio a la ciudadanía.

El alcalde, Francisco Góngora, y el Intendente Jefe, Marco Muñoz, supervisaron el nuevo material. En concreto, se llevó a cabo la renovación de la totalidad de los chalecos que además de ser antibalas, también son anticorte y antipunzón, para evitar pinchazos, incorporando un total de 95 nuevos chalecos de última generación.

Estos equipos destacan por su mayor ligereza, ergonomía, transpirabilidad y capacidad de adaptación a las necesidades operativas diarias, ofreciendo una protección reforzada frente a impactos balísticos y armas blancas.

La adquisición ha supuesto una inversión superior a los 80.000 euros. Góngora indicó que «con esta importante inversión reafirmamos nuestro compromiso con la seguridad, la modernización de los recursos policiales y la mejora continua del servicio público. Es una apuesta firme por la seguridad de nuestros vecinos y por la protección de quienes trabajan cada día en garantizar el bienestar y la convivencia en el municipio como es nuestra Policía Local».

Por su parte, Muñoz especificó que «en el diseño de los nuevos chalecos han participado activamente los propios agentes de Policía Local, lo que ha permitido adaptar el equipamiento a las condiciones reales del servicio».

Asimismo, se dotó a la totalidad de la plantilla por primera vez de trajes de agua y botas de agua, permitiendo desempeñar sus funciones en condiciones óptimas en situaciones de emergencia y durante episodios de lluvia intensa y temporales.

Unidad GOAP

En cuanto a la unidad GOAP, se renovaron los escudos de protección, incorporando nuevos modelos que reúnen características técnicas acordes a las funciones de esta unidad especial. Además, se completó la dotación de cascos balísticos, garantizando que todos sus componentes dispongan de este elemento de protección para intervenciones de especial peligrosidad.

Esta dotación se suma a la reciente incorporación de nuevos medios tecnológicos y operativos, entre los que destaca un dron de última generación con cámaras de alta resolución y térmica y GPS de precisión, y un nuevo vehículo destinado a la patrulla rural, un SUV 4x4 híbrido, diseñado para optimizar la operatividad policial en entornos agrícolas y zonas de difícil acceso del término municipal.

Cabe recordar que el Ayuntamiento impulsó también recientemente la licitación para la adquisición de dos vehículos tipo pick-up, que permitirán mejorar la capacidad de respuesta ante emergencias climatológicas.

Seguridad ciudadana

A su vez, la Policía Local de El Ejido incorporó en el mes de febrero un tercer Grupo Operativo de Apoyo y Prevención (GOAP) con el objetivo de reforzar la seguridad ciudadana y mejorar la capacidad de respuesta ante las principales demandas en materia de convivencia y orden público en el municipio.

Con esta nueva unidad, El Ejido cuenta ya con tres equipos GOAP, integrados por 21 componentes 18 agentes y 3 oficiales, que trabajan con uniformidad específica y una organización plenamente operativa. Estos grupos desarrollan labores de seguridad ciudadana, control en materia de extranjería, intervención en ocupaciones ilegales y actuaciones en asentamientos, en coordinación con la Guardia Civil y la Policía Nacional, reforzando la cooperación entre cuerpos para aumentar la eficacia de las actuaciones.