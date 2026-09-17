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La Policía Local de El Ejido refuerza su labor preventiva educativa a través del Agente Tutor

El programa centra su actuación en la atención a menores, jóvenes y familias, con especial presencia en los ocho institutos y sus entornos

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Presentación de la iniciativa.

Javier Cortés

El Ejido

El Ayuntamiento y la Policía Local de El Ejido refuerzan su compromiso con la prevención, la protección y el acompañamiento de menores, jóvenes y sus ... familias a través de la figura del Agente Tutor, un miembro del cuerpo policial especializado en desarrollar una labor cercana y preventiva, especialmente dirigida a los institutos y sus entornos.

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La Policía Local de El Ejido refuerza su labor preventiva educativa a través del Agente Tutor

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