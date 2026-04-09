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El alcalde de El Ejido, Francisco Góngora, y el intendente jefe de la Policía Local de El Ejido, Marco Muñoz. IDEAL

Policía Local de El Ejido organiza unas Jornadas sobre Orden Público

El Ejido ·

Este evento ha contado con la participación de agentes de municipios como Roquetas, Vera, El Ejido Mojácar y Níjar

Javier Cortés

El Ejido

Jueves, 9 de abril 2026, 12:22

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La Policía Local de El Ejido organizó unas Jornadas Policiales sobre Orden Público e Interceptación táctica de vehículos que fueron coordinadas por los grupos del ... GOAP (Grupo Operativo de Apoyo y Prevención) y la UNIDAD 092 de El Ejido, encargados de la seguridad ciudadana y que tuvieron lugar en la Sala B del Teatro Auditorio.

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