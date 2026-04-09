Policía Local de El Ejido organiza unas Jornadas sobre Orden Público

La Policía Local de El Ejido organizó unas Jornadas Policiales sobre Orden Público e Interceptación táctica de vehículos que fueron coordinadas por los grupos del ... GOAP (Grupo Operativo de Apoyo y Prevención) y la UNIDAD 092 de El Ejido, encargados de la seguridad ciudadana y que tuvieron lugar en la Sala B del Teatro Auditorio.

Un encuentro en el que participaron agentes procedentes de varios municipios como El Ejido, Roquetas de Mar, Vera, Mojácar y Níjar. Las jornadas, que se celebraron los días 7 y 8 de abril, contaron con la presencia del alcalde de El Ejido, Francisco Góngora y el intendente jefe de la Policía Local de El Ejido, Marco Muñoz.

Seguridad ciudadana

El regidor ejidense destacó «la importancia de la formación de los agentes para avanzar en materia de seguridad ciudadana» y agradeció «la implicación y el compromiso de la Policía Local en esta cuestión». Góngora hizo una mención especial a la «Policía Local de El Ejido por su buen funcionamiento y la gran labor que está desarrollando».

Por su parte, Marco Muñoz señaló que es fundamental contar con «una unidad de seguridad ciudadana cada vez más consolidada como la nuestra».

En el primer día se abordó lo relativo al orden público y el control de masas, destacando el marco normativo y las funciones jurídicas, así como el control del entorno y los posicionamientos y despliegues de los agentes.

En su segunda jornada el foco se puso en la interceptación táctica de vehículos, ahondando en normativa, tipos penales, casuísticas y protocolos de actuación. El objetivo era actualizar y adecuar la formación de las policías locales de Andalucía a la casuística y realidad diaria que los agentes se encuentran en el desarrollo de sus funciones.

El Ejido cuenta ya con tres equipos GOAP, Grupo Operativo de Apoyo y Prevención, que está integrado por 21 componentes: 18 agentes y 3 oficiales. La unidad desarrolla labores de seguridad ciudadana, control en materia de extranjería, intervención en ocupaciones ilegales y actuaciones en asentamientos.

Además, suma un sistema de cámaras de videovigilancia que opera en 144 puntos estratégicos que ofrece imágenes en tiempo real y que ayudan a la identificación de vehículos a través de la lectura de matrículas, así como de personas que cometen actos vandálicos y delictivos, como destrozos de vehículos o mobiliario urbano. En El Ejido se apuesta por una policía más especializada, cercana y eficaz, adaptada a las necesidades actuales del municipio y orientada a garantizar la convivencia y la seguridad de los vecinos.