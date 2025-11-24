La Policía Local de El Ejido incorpora un dron a su capacidad operativa en el municipio

La Policía Local de El Ejido reforzó sus medios tecnológicos para la mejora de la seguridad y de su capacidad operativa. En este sentido, la ... última incorporación a los medios tecnológicos de que dispone la Policía Local fue un nuevo dron de última generación, diseñado específicamente para operaciones profesionales que ampliará y mejorará la capacidad de vigilancia, respuesta y análisis en múltiples situaciones.

Este nuevo dron avanzado para operaciones críticas contribuirá a desarrollar nuevas funcionalidades operativas y mejorar otras ya existentes como incrementar la vigilancia y prevención en eventos multitudinarios a través de la vigilancia aérea, rescate de personas en zonas rurales o espacios de difícil acceso, inspección y vigilancia del litoral, gestión de emergencias y control de tráfico.

Con esta adquisición, el Ayuntamiento de El Ejido y la Policía Local refuerzan su apuesta por la innovación y la modernización de los recursos públicos, incorporando herramientas tecnológicas que incrementan la eficacia policial y mejoran la protección a la ciudadanía.

El nuevo dron DJI Matrice 4T destaca por su robustez, precisión y alto rendimiento, con cámara térmica de alta resolución y zoom de largo alcance, convirtiéndose en una herramienta de gran valor para servicios de seguridad ciudadana. Este nuevo dispositivo cuenta con cámara gran angular, capacidad de vuelo nocturno, gran autonomía de operación y de transmisión de vídeo en tiempo real en alta calidad para facilitar la toma de decisiones en el momento, entre otros elementos.

Cabe recordar que este mismo mes el Gobierno Local aprobó el despliegue de la segunda fase del sistema de videovigilancia del municipio, que incluirá 33 nuevas cámaras inteligentes para reforzar la seguridad en puntos clave del municipio, con una inversión superior a los 320.000 euros, y que se suman a las 125 que ya se encuentran operativas, en los espacios de mayor afluencia y zonas estratégicas, así como en las entradas y salidas a los núcleos. A ello se unen otras inversiones aprobadas como la dotación de un nuevo vehículo y de nuevo equipamiento de seguridad y de prevención.