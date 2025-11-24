Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

El Ejido

Imagen del dron. IDEAL

La Policía Local de El Ejido incorpora un dron a su capacidad operativa en el municipio

Se trata de un sistema de última generación que se suma a los medios para labores de vigilancia

J. Cortés

El Ejido

Lunes, 24 de noviembre 2025, 12:23

Comenta

La Policía Local de El Ejido reforzó sus medios tecnológicos para la mejora de la seguridad y de su capacidad operativa. En este sentido, la ... última incorporación a los medios tecnológicos de que dispone la Policía Local fue un nuevo dron de última generación, diseñado específicamente para operaciones profesionales que ampliará y mejorará la capacidad de vigilancia, respuesta y análisis en múltiples situaciones.

