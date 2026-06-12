La Policía Local de El Ejido activa el 'Plan Verano Seguro 360' hasta el 13 de septiembre

El área de Protección Ciudadana y la Jefatura de la Policía Local de El Ejido diseñaron el 'Plan Verano Seguro 360', un ambicioso dispositivo especial ... de seguridad que iniciará su fase operativa el próximo 19 de junio y permanecerá activo hasta el 13 de septiembre.

El alcalde de El Ejido, Francisco Góngora, y el intendente jefe de la Policía Local, Marco Muñoz, presentaron este viernes en el Centro de Coordinación Operativa y Videovigilancia (CECOV) este operativo integral en el que participarán todas las unidades especializadas del cuerpo con el objetivo de reforzar la seguridad, la prevención, el civismo y la atención ciudadana durante los meses de mayor actividad en el municipio.

El dispositivo contará con la implicación de las unidades de Prevención 092/112, el Centro de Coordinación Operativa y Videovigilancia (CECOV), la Unidad de Atestados e Investigación de Accidentes de Tráfico, la Unidad Canina, el Grupo Operativo de Apoyo y Prevención (GOAP), la Unidad de Convivencia Ciudadana, la Patrulla Rural, medios aéreos mediante drones y la unidad temporal de playas.

Góngora explicó que «el principal objetivo del 'Plan Verano Seguro 360' es ofrecer una policía cercana, accesible y comprometida con la ciudadanía, potenciando las labores preventivas y el contacto permanente con vecinos y visitantes». Para ello, la Policía Local intensificará su presencia en espacios de ocio y esparcimiento, playas, zonas de costa y en todos aquellos eventos que congreguen a un elevado número de personas, como conciertos, actividades culturales, festividades y celebraciones populares programadas durante los próximos meses.

Asimismo, el plan contempla campañas específicas de vigilancia y control de Vehículos de Movilidad Personal (VMP), así como la instalación de puntos aleatorios de control de documentación y vehículos. Del mismo modo, se desarrollarán controles preventivos para la detección del consumo de alcohol y sustancias estupefacientes al volante, con el objetivo de incrementar la seguridad vial y prevenir conductas de riesgo.

Por su parte, el intendente jefe destacó que «el refuerzo de efectivos constituye otro de los pilares fundamentales del operativo. La incorporación de tres agentes que finalizan su periodo de prácticas, junto a otros siete que iniciarán próximamente esta fase formativa, permitirá sumar diez nuevos efectivos a la plantilla, favoreciendo una mayor presencia policial en la vía pública y una ampliación de la cobertura de los servicios». Además, ha informado que se habilitarán hasta 1.000 servicios extraordinarios para «atender con garantías los numerosos eventos organizados por las distintas áreas municipales durante la temporada estival».

El operativo también incorporará nuevos medios materiales. En los próximos días, la Policía Local de El Ejido sumará cinco nuevos vehículos patrulla a su flota: dos destinados al GOAP, uno para la Unidad 092 y dos todoterrenos completamente equipados como vehículos de emergencia que prestarán servicio en la Unidad de Playas. Estos vehículos dispondrán de material especializado para ofrecer una respuesta inmediata y eficiente ante cualquier incidencia que pueda producirse en el municipio.

A todo ello se suman la puesta en marcha de la segunda fase del proyecto de videovigilancia que posibilitará el incremento del número de cámaras en todo el municipio en más de 125 videocámaras, desplegadas en puntos estratégicos y espacios de mayor afluencia, así como las entradas y salidas de los núcleos.

El alcalde alabó «la profesionalidad e implicación de nuestra Policía Local' y ha señalado que «con el 'Plan Verano Seguro 360' reafirmamos nuestro compromiso con la seguridad ciudadana y la modernización de los recursos policiales, con el propósito de seguir garantizando la tranquilidad, la convivencia y el bienestar de vecinos y visitantes durante el verano». Góngora aprovechó para insistir en el incremento de efectivos de Guardia Civil en el municipio para atender las demandas que existe.

Una Policía Local comprometida, eficiente y en constante mejora

Marco Muñoz resaltó que «el compromiso de la plantilla de la Policía Local de El Ejido es encomiable». Al hilo explicó que «El Ejido es el municipio más seguro de nuestro entorno según datos del Ministerio correspondientes al balance del primer trimestre». «Somos el único municipio de nuestro entorno que baja en infracciones penales».

Además, a nivel andaluz, «El Ejido es el municipio de más de 50.000 de habitantes en el que menos robos en interior de domicilio y menos robos con violencia se cometen».

Muñoz señaló que, para alcanzar esas cifras, entre otras cuestiones, «no paramos de mejorar, ya se está instalando la segunda fase de cámaras de videovigilancia, aumentamos la plantilla, ya se publicaron las bases para incorporar nuevos policías que serán el germen de la Policía de proximidad en los núcleos y remodelamos el CECOV desde donde se podrá dirigir a todos los servicios de emergencia en tiempo real».

Sobre el CECOV, que fue Premio Smart City en Andalucía otorgado por el Colegio de Ingenieros de Telecomunicaciones, Muñoz se mostró orgulloso porque «es ejemplo y es pionero en Andalucía». Como dato, en lo que va de año los operadores del CECOV gestionaron más de 10.000 avisos «lo que pone de relieve la confianza que genera en los ciudadanos, que cada vez utilizan más este importante recurso centrado en la prevención y resolución de delitos». Y se realizaron 250 peticiones por parte de Policía Local, Policía Nacional y Guardia Civil.

En este sentido, indicó la buena coordinación que existe entre Policía Local, Policía Nacional y Guardia Civil.