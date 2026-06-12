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La Policía Local de El Ejido activa el 'Plan Verano Seguro 360' hasta el 13 de septiembre

La incorporación de diez nuevos agentes, hasta 1.000 servicios extraordinarios y la renovación de la flota con cinco nuevos vehículos reforzarán la presencia policial

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El alcalde de El Ejido, Francisco Góngora, y el intendente jefe de la Policía Local, Marco Muñoz, en el acto.
El alcalde de El Ejido, Francisco Góngora, y el intendente jefe de la Policía Local, Marco Muñoz, en el acto. (IDEAL)

Javier Cortés

El Ejido

El área de Protección Ciudadana y la Jefatura de la Policía Local de El Ejido diseñaron el 'Plan Verano Seguro 360', un ambicioso dispositivo especial ... de seguridad que iniciará su fase operativa el próximo 19 de junio y permanecerá activo hasta el 13 de septiembre.

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