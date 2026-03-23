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Este lunes se ha celebrado un recital de poesía en la Plaza de la Torre de Balerma. IDEAL

Poesía y música para celebrar el Día de la Poesía en El Ejido

Bajo el lema '¿Escuchas? Es poesía', las actividades se han desarrollado del 16 al 23 de marzo en las bibliotecas del municipio

J. C.

El Ejido

Lunes, 23 de marzo 2026, 17:15

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La Red Municipal de Bibliotecas de El Ejido se suma a la conmemoración del Día Mundial de la Poesía, que se celebra cada año el ... 21 de marzo, con una completa programación cultural dirigida a todos los públicos, especialmente a la comunidad educativa del municipio.

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