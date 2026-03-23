Poesía y música para celebrar el Día de la Poesía en El Ejido

La Red Municipal de Bibliotecas de El Ejido se suma a la conmemoración del Día Mundial de la Poesía, que se celebra cada año el ... 21 de marzo, con una completa programación cultural dirigida a todos los públicos, especialmente a la comunidad educativa del municipio.

Bajo el lema '¿Escuchas? Es poesía…' y con la temática 'poesía y música', las actividades se desarrollaron del 16 al 23 de marzo en las distintas bibliotecas del municipio, contando con la colaboración de numerosos centros escolares y la dinamización de la narradora Paula Mandarina.

La edil de Cultura, Elena Gómez, señaló que «con esta programación, desde el Ayuntamiento reafirmamos nuestro compromiso con la promoción de la cultura, la lectura y la creatividad, acercando la poesía a los más jóvenes y destacando su vínculo con otras disciplinas artísticas como la música».

Programación

La programación comenzó el pasado lunes 16 de marzo en la Biblioteca de San Agustín con cuentacuentos poéticos dirigidos al alumnado del CEIP San Agustín y a usuarios de la Asociación ASPRODESA.

El miércoles 18 de marzo tuvo lugar uno de los actos centrales: un recital poético colectivo en la Biblioteca de Santa María del Águila y que continuó en los centros CEIP Santa María del Águila, CEIP Jesús de Perceval, CEIP Andalucía e IES Santa María del Águila, fomentando el intercambio cultural entre estudiantes, quienes recitaron poemas en diferentes espacios.

Asimismo, la Biblioteca Central de El Ejido acogió también un gran encuentro poético en la Sala A del Auditorio, con la participación de los centros educativos CEIP Divina Infantita, CEIP Laimún, CEIP Ciavieja, IES Fuentenueva e IES Pablo Picasso.

A su vez, la jornada arrancó con la lectura de un manifiesto a favor de la poesía y la música, seguida de un recital en el que el alumnado interpretó, recitó y representó diversas propuestas poéticas. Por su parte, la Biblioteca de Balerma celebró este lunes 23 de marzo el Día de la Poesía con un recital en la Plaza de la Torre, en colaboración con el CEIP Miguel Servet y el IES Mar Azul. A este acto asistió la concejala de Cultura del Ayuntamiento de El Ejido, Elena Gómez.

Asimismo, la Biblioteca de Las Norias de Daza desarrolló durante toda la semana diversas actividades relacionadas con la poesía junto a centros educativos del núcleo, culminando este lunes 23 de marzo a las 17.00 horas con un cuentacuentos.

A su vez, los centros educativos que participaron fueron EI Sol de Portocarrero, EI Las Norias, EI, La Nana, CEIP San Ignacio, CEIP Mirasierra e IES Francisco Montoya.