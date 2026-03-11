Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

El Pleno se celebra en el Ayuntamiento de El Ejido con las formaciones políticas representadas. IDEAL

El Pleno pide al Gobierno ser incluido entre los municipios afectados por fenómenos meteorológicos

El Consistorio calcula que las inversiones necesarias para prevenir futuras inundaciones en ascienden a más de 13,6 millones de euros

J. Cortés

El Ejido

Miércoles, 11 de marzo 2026, 20:18

Comenta

El Pleno del Ayuntamiento de El Ejido aprobó hace unos días por mayoría, con la abstención del grupo socialista, una moción presentada por el Partido ... Popular en la que pide al Gobierno Central que incluya a El Ejido en el listado de municipios afectados por fenómenos meteorológicos adversos y de Ayuntamientos beneficiarios de las ayudas previstas en el Real Decreto-Ley 5/2026 para poder hacer frente así a los daños provocados por el tren de borrascas que azotó al municipio ejidense desde el pasado mes de diciembre y hasta mediados del mes de febrero.

