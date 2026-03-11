El Pleno pide al Gobierno ser incluido entre los municipios afectados por fenómenos meteorológicos

El Pleno del Ayuntamiento de El Ejido aprobó hace unos días por mayoría, con la abstención del grupo socialista, una moción presentada por el Partido ... Popular en la que pide al Gobierno Central que incluya a El Ejido en el listado de municipios afectados por fenómenos meteorológicos adversos y de Ayuntamientos beneficiarios de las ayudas previstas en el Real Decreto-Ley 5/2026 para poder hacer frente así a los daños provocados por el tren de borrascas que azotó al municipio ejidense desde el pasado mes de diciembre y hasta mediados del mes de febrero.

De esta manera, en el texto se solicita a la Delegación del Gobierno en Andalucía que tenga en consideración la magnitud de los daños sufridos en el municipio, ya que la norma establece que será la Delegación del Gobierno en Andalucía, a través de la correspondiente Comisión de Evaluación, la encargada de proponer al Ministerio competente la determinación de los municipios que podrán beneficiarse de estas medidas.

El concejal de Agricultura, Manuel Martínez, señaló que la inclusión del municipio en la línea de ayudas a corporaciones locales permitiría «recuperar parte del importante coste que todas las reparaciones han tenido para las arcas y, además, poder acceder a una línea específica con la que abordar infraestructuras muy necesarias para nuestro municipio en materia de prevención de inundaciones a futuro».

Reparaciones

En este sentido, el edil de Agricultura, Manuel Martínez destacó que «el tren de borrascas que ha azotado nuestro municipio en los últimos meses provocó numerosos daños y valoramos en más de 2,7 millones de euros el coste de las reparaciones en infraestructuras municipales, caminos rurales, mobiliario urbano, jardines, luminarias, así como en trabajos de limpieza de playas y retirada de arrastres».

Además, las intensas lluvias registradas pusieron de manifiesto la vulnerabilidad de determinadas infraestructuras y la necesidad de acometer actuaciones de mejora y refuerzo que permitan prevenir futuras inundaciones, especialmente en el suelo rústico del municipio, donde se produjeron importantes afecciones, pero también en determinados puntos del entramado urbano que se vieron gravemente afectados por estas lluvias y que, de no acometerse las actuaciones necesarias, podrían suponer un riesgo ante futuros episodios de precipitaciones intensas.

En este sentido, el Ayuntamiento calculó que las inversiones necesarias para prevenir futuras inundaciones en el municipio ascienden a más de 13,6 millones de euros, e incluyen mejora de puntos inundables, ampliación de redes de pluviales, ejecución de nuevos colectores y otras infraestructuras hidráulicas necesarias para reducir el riesgo de inundaciones en distintos puntos del término municipal.

Infraestructuras

Cabe recordar que a los daños en infraestructuras y espacios municipales se suman importantes daños en explotaciones agrícolas, con alrededor de 200 hectáreas de invernaderos afectadas, pérdidas de producción en numerosos cultivos y empresas de la industria auxiliar como semilleros que vieron dañadas sus instalaciones.