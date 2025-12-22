El Pleno de El Ejido reclama al Gobierno el estudio de viabilidad del tren de cercanías Almería - Poniente

El Pleno del Ayuntamiento de El Ejido ha aprobado hoy una moción presentada por el grupo municipal del Partido Popular reclamando al Gobierno de España, ... al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, a iniciar, con carácter prioritario, el estudio de viabilidad del tren de cercanías Almería–Poniente, una infraestructura considerada clave para el desarrollo económico, social y medioambiental del territorio.

La iniciativa se fundamenta en el Plan de Transporte Metropolitano del Área de Almería, aprobado por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, que define la estrategia de movilidad para un ámbito funcional integrado por 22 municipios y que registra más de 1,5 millones de desplazamientos diarios, de los cuales cerca del 70% se realizan actualmente en vehículo privado.

El alcalde, Francisco Góngora, ha recordado que «el propio Plan reconoce expresamente la necesidad de desarrollar estudios de viabilidad para las redes ferroviarias de cercanías del Bajo Andarax y del Poniente, unas competencias que corresponden a la Administración General del Estado y que siguen pendientes de activarse», ha señalado el alcalde. En este sentido, Francisco Góngora ha subrayado que «no se trata de una reivindicación política, sino de una necesidad objetiva respaldada por los datos y por la planificación autonómica».

El área funcional Almería–Poniente, que supera los 500.000 habitantes, concentra una elevada actividad agrícola, administrativa, industrial, logística, educativa, sanitaria y turística, generando miles de desplazamientos diarios entre la capital y los municipios del Poniente. Sin embargo, la movilidad entre ambas zonas depende casi exclusivamente de una autovía que presenta niveles de saturación cada vez mayores y un servicio claramente insuficiente para atender la demanda actual y futura.

«El tren de cercanías es una alternativa real, eficiente y sostenible que permitiría descongestionar el tráfico, reducir las emisiones contaminantes, mejorar la seguridad vial y ofrecer a la ciudadanía un transporte moderno, cómodo y respetuoso con el medio ambiente», ha defendido Góngora.

El alcalde ha puesto también el acento en el papel estratégico de El Ejido como principal polo de innovación agrícola de Europa y motor económico de Andalucía. El municipio cuenta con más de 11.500 empresas, alrededor del 60% vinculadas al sector agroalimentario, una producción anual superior a 1,5 millones de toneladas y más de 32.000 empleos directos. «Un territorio con este peso económico y social necesita infraestructuras de transporte a la altura de su importancia, que faciliten la movilidad de los trabajadores, mejoren la logística y refuercen la competitividad del sector agroindustrial», ha subrayado.

La futura conexión ferroviaria Almería - Poniente supondría además un avance decisivo en términos de cohesión territorial, sostenibilidad y equilibrio en el desarrollo del área metropolitana, así como una oportunidad para facilitar, a medio y largo plazo, la integración del Poniente almeriense en la red ferroviaria de altas prestaciones.

La moción insta al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible a iniciar a la mayor brevedad los trabajos de análisis y estudio de viabilidad, en coordinación con la Junta de Andalucía, el Consorcio de Transporte Metropolitano del Área de Almería y los ayuntamientos del Poniente, garantizando un análisis integral que contemple alternativas técnicas, demanda potencial, costes, impactos ambientales y beneficios socioeconómicos.

«Las infraestructuras ferroviarias requieren planificación, consenso y plazos largos de tramitación. Por eso es imprescindible empezar ya. Cada año de retraso es un año perdido para el desarrollo y la competitividad del Poniente almeriense», ha concluido el alcalde de El Ejido, Francisco Góngora, reafirmando su compromiso con una movilidad moderna, sostenible y adaptada a las necesidades reales de los ciudadanos.

Por último, el alcalde ha pedido al subdelegado del Gobierno, José María Martín, que «impulse este estudio y también todas las cuestiones pendientes que resulten necesarias e importantes para el municipio». «Veo muy pasivo al subdelegado y ausente en temas fundamentales y no olvidemos que es el máximo responsable del Gobierno Central en la provincia de Almería».

Góngora ha insistido en que desde el equipo de Gobierno seguimos reivindicando, solicitamos y mantenemos reuniones y nos tomamos muy en serio la necesidad de que lleguen actuaciones que no admiten demora «en materia de infraestructuras hídricas, la playa de Balerma, planes frente a inundaciones, inmigración, integración, agua, séptimo juzgado, categoría de magistrado, rebaja fiscal, seguridad ciudadana y el tren de cercanías».