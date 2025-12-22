Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

El alcalde ha defendido que «la conexión ferroviaria es una alternativa real, eficiente y sostenible que permitiría descongestionar el tráfico y reducir las emisiones contaminantes«. IDEAL

El Pleno de El Ejido reclama al Gobierno el estudio de viabilidad del tren de cercanías Almería - Poniente

El área funcional Almería - Poniente, que supera los 500.000 habitantes, concentra una elevada actividad agrícola, administrativa, industrial, logística, educativa, sanitaria y turística

J. Cortés

El Ejido

Lunes, 22 de diciembre 2025, 22:48

Comenta

El Pleno del Ayuntamiento de El Ejido ha aprobado hoy una moción presentada por el grupo municipal del Partido Popular reclamando al Gobierno de España, ... al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, a iniciar, con carácter prioritario, el estudio de viabilidad del tren de cercanías Almería–Poniente, una infraestructura considerada clave para el desarrollo económico, social y medioambiental del territorio.

