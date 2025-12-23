Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

El pimiento es el principal cultivo hortofrutícola que se produce en las más de 13.500 hectáreas de invernadero. IDEAL

El Pleno de El Ejido reclama al Gobierno de España medidas excepcionales de rebaja fiscal para agricultores

El alcalde ha recordado que la Junta de Andalucía ya estableció una línea de ayudas dirigidas a los agricultores de pimiento

J. Cortes

El Ejido

Martes, 23 de diciembre 2025, 22:14

Comenta

El Pleno del Ayuntamiento de El Ejido ha aprobado este lunes, con la abstención del PSOE y de las concejalas no adscritas, una moción presentada ... de manera conjunta por el grupo municipal del Partido Popular y del grupo municipal de VOX reclamando al Gobierno de España medidas excepcionales de rebaja fiscal para los agricultores del municipio ante la grave afectación que el Parvispinus y otras plagas han provocado, principalmente, en los cultivos de pimiento.

