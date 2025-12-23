El Pleno de El Ejido reclama al Gobierno de España medidas excepcionales de rebaja fiscal para agricultores

El Pleno del Ayuntamiento de El Ejido ha aprobado este lunes, con la abstención del PSOE y de las concejalas no adscritas, una moción presentada ... de manera conjunta por el grupo municipal del Partido Popular y del grupo municipal de VOX reclamando al Gobierno de España medidas excepcionales de rebaja fiscal para los agricultores del municipio ante la grave afectación que el Parvispinus y otras plagas han provocado, principalmente, en los cultivos de pimiento.

El pimiento es el principal cultivo hortofrutícola que se produce en las más de 13.500 hectáreas de invernadero con que cuenta el municipio de El Ejido y la presión de las plagas, especialmente del thrips Parvispinus está generando graves consecuencias, mermando las producciones hasta el punto de obligar a muchos productores a tener que arrancar sus plantaciones en este inicio de campaña.

El Ejido es uno de los principales polos de producción hortofrutícola de Europa ya que de las 33.709 hectáreas de invernadero que hay en la provincia de Almería, alrededor del 40% se localizan en este municipio y el pimiento se sitúa como el principal cultivo en la provincia, fundamental por ello para la economía de la provincia y del municipio ejidense.

En la campaña 2024/2025, los invernaderos de Almería produjeron alrededor de 3.590 millones de kilos de frutas y hortalizas, con un valor aproximado de 3.194 millones de euros. De ellos, el pimiento representó cerca del 26% de la superficie hortícola provincial, un 25% de la producción total y aproximadamente un 35% del valor económico generado en la horticultura bajo plástico.

En este sentido, el concejal de Agricultura y Medio Ambiente del Ayuntamiento de El Ejido ha afirmado que «El Ejido es un municipio de la máxima relevancia a nivel nacional e internacional y el pimiento es un cultivo clave para la economía de nuestro municipio, la generación de empleo y para la subsistencia de muchas familias».

Asimismo, Martínez ha incidido en que «el campo está atravesando una de las campañas más difíciles que se recuerdan y lo dicen los datos oficiales, las empresas, los técnicos, los agricultores y lo confirma la Red de Alerta e Información Fitosanitaria (RAIF)» y ha demandado «justicia fiscal para una campaña extremadamente compleja y difícil».

Y es que la RAIF ha informado de que esta plaga está presente esta campaña entre el 95% y el 100% de las explotaciones de pimiento del Poniente almeriense y desde la consejería de Agricultura se ha reconocido oficialmente que, entre septiembre y primeros de octubre de 2025, más de 180 hectáreas de pimiento habían tenido que ser arrancadas debido a los daños provocados por el Thrips parvispinus. Una cifra que las principales organizaciones agrarias elevan aún más, con una estimación que superaría las 300 hectáreas, la mayor parte de ellas zonas de alta concentración de pimiento como El Ejido.

Asimismo, el Observatorio de Precios y Mercados de la Junta de Andalucía apunta a una reducción en la comercialización del pimiento en torno a un 10% durante la pasada campaña debido a los daños provocados por el Parvispinus, mientras que la incidencia durante este inicio de campaña está siendo exponencialmente mayor, con mermas de producción comercializable de entre el 10% y el 15%, alcanzando incluso porcentajes superiores al 40% en las áreas más afectadas, o provocando la eliminación del cultivo.

El concejal de Agricultura y Medio Ambiente, Manuel Martínez, ha subrayado que «las consecuencias son muy claras, arranque de cultivos que superan las 300 hectáreas, pérdidas económicas en muchos casos superiores al 40%, importantes cifras en destrío y segundas categorías, y un importante incremento de costes, especialmente en materia de control biológico, imprescindible para intentar contener la plaga«.

Los agricultores se están viendo obligados a realizar un desembolso muy superior al habitual, «llegando en muchos casos a duplicar o incluso triplicar el gasto en fauna auxiliar, sueltas reforzadas, tratamientos compatibles y refuerzos preventivos, en una campaña que les está dejando menos kilos comercializables y un coste por hectárea sustancialmente mayor».

El alcalde, Francisco Góngora, ha recordado que la Junta de Andalucía ya estableció una línea extraordinaria de ayudas dirigidas a los agricultores de pimiento que se han visto obligados a arrancar el cultivo por los daños provocados por esta plaga durante esta campaña, dotada con tres millones de euros, y ha demandado medidas también al Gobierno Central.

En este punto, la moción también contempla la petición al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación de agilizar la tramitación de autorizaciones excepcionales de materias activas fitosanitarias y a reforzar los recursos destinados a investigación y desarrollo de soluciones de control biológico frente a plagas emergentes.

Asimismo, se insta a la Junta de Andalucía a que, en el informe oficial de daños que deba remitir al Ministerio de Agricultura, refleje de forma detallada la especial gravedad registrada en el Poniente almeriense y en el municipio de El Ejido durante la presente campaña 2025, a fin de que el Gobierno central disponga de información completa para fundamentar la adopción de medidas extraordinarias.