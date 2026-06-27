El Pleno de El Ejido pone punto y final al CUAM tras tres décadas de funcionamiento

En un ejercicio de responsabilidad, de legalidad y de eficiencia en el gasto del dinero público, el Pleno respaldó la decisión de poner fin a ... la etapa del CUAM. Este jueves se aprobó en la sesión plenaria con mayoría. Desde el Ayuntamiento se puso de manifiesto que lo más importante es dar tranquilidad a todo el personal del laboratorio.

El alcalde de El Ejido, Francisco Góngora, señaló que «para ello se está trabajando en la reorganización de la plantilla para intentar reubicar a todo el personal que se pueda y que esté dispuesto dentro de la estructura del Ayuntamiento, haciendo un Plan de Reestructuración y un Plan de Formación para sus nuevas áreas y con todo el acompañamiento que necesiten para adaptarse a sus nuevos puestos».

El Centro Universitario Analítico Municipal, nació en 1993, fruto de un convenio de colaboración entre la Universidad de Almería y el Ayuntamiento de El Ejido, como una iniciativa pionera y con la idea en su momento de ser una correa de transmisión de conocimiento entre la Universidad y el propio Ayuntamiento y, además, prestar el servicio de laboratorio, en un momento en el que prácticamente ninguna empresa privada lo ofrecía, y por ello se hacía necesario que por parte de la Administración se diera una respuesta a esta necesidad que tenía nuestra agricultura.

Por ello, el CUAM fue sin duda un actor fundamental en el desarrollo de la agricultura, danto servicio a miles de agricultores y empresas, a particulares y Administraciones, todo siempre bajo un sello de calidad y excelencia, gracias a la dedicación de todas las personas que han trabajado y trabajan hoy.

El concejal de Agricultura y Medio Ambiente, explico, no obstante, «si en el año 93 eran contados los laboratorios que ofrecían este servicio, la realidad es que hoy son muchas las empresas que los prestan. Empresas en muchos casos que son grandes multinacionales que, por sus estructuras, sus costes y su capacidad de inversión, pueden prestar un servicio que, la realidad, es que mejor del que podemos prestar nosotros, y a unos precios mucho más competitivos, ya que desde el Ayuntamiento se tuvieron que marcar los precios públicos en función de los costes efectivos».

«Esta decisión se adopta en un ejercicio de sensatez, ya que la realidad actual es que el CUAM lleva varios años encadenando importantes pérdidas. Y no se trata de algo puntual, o de algo que se pueda solucionar por otras vías. Es un problema estructural que lleva a tener que tomar esta decisión, mayormente por responsabilidad», explicó el concejal.

Esto es una realidad que lleva sucediendo años. «Y desde el Equipo de Gobierno, se ha intentado cambiar, haciendo importantes inversiones en el laboratorio, mejorando y adquiriendo nueva maquinaria, haciendo campañas de promoción, intentando aumentar el número de analíticas por todos los medios. Y haciendo todo ello además en momentos en los que la situación económica del Ayuntamiento era extremadamente complicada, y en momentos en los que quizás otras podrían haber sido las prioridades, pero se decidió seguir apostando por el laboratorio e intentar rescatarlo de una situación que ya era muy difícil», señaló Manuel Martínez.

A su vez, el concejal indicó que «el sentido común llevó a la conclusión de que ese montante se puede destinar a otros proyectos como el arreglo de caminos o adecuación de solares, muy necesarios para la ciudadanía, sin que ello afecte a la plantilla de trabajadores. Porque igual que se sabe que es una decisión difícil, se entiende que es la única decisión que se puede plantear desde la responsabilidad y desde la perspectiva del interés general de El Ejido. Por eso, se está ya trabajando en un plan de reorganización para intentar reubicar a todo el personal».