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El Pleno de El Ejido pone punto y final al CUAM tras tres décadas de funcionamiento

Desde el Ayuntamiento lo más importante es trabajar en la reorganización de la plantilla, haciendo un Plan de Reestructuración y un Plan de Formación para la adaptación a nuevos puestos

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Un momento del Pleno.

Javier Cortés

El Ejido

En un ejercicio de responsabilidad, de legalidad y de eficiencia en el gasto del dinero público, el Pleno respaldó la decisión de poner fin a ... la etapa del CUAM. Este jueves se aprobó en la sesión plenaria con mayoría. Desde el Ayuntamiento se puso de manifiesto que lo más importante es dar tranquilidad a todo el personal del laboratorio.

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