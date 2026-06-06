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El Pleno de El Ejido insta al Gobierno a promover una rebaja integral de la fiscalidad que grava la vivienda

La moción apuesta por aumentar la oferta residencial mediante la agilización urbanística, la movilización de vivienda vacía y la creación de suelo para vivienda protegida y asequible

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El Pleno se celebra en el Ayuntamiento de El Ejido.
El Pleno se celebra en el Ayuntamiento de El Ejido. (IDEAL)

Javier Cortés

El Ejido

El Pleno del Ayuntamiento de este viernes aprobó por mayoría una moción presentada por el equipo de Gobierno que recoge una amplia batería de medidas ... dirigidas al Gobierno de España, defendiendo un modelo centrado en reducir y concentrar los trámites, una rebaja de la fiscalidad, mejora de módulos de VPO y seguridad jurídica de los propietarios.

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El Pleno de El Ejido insta al Gobierno a promover una rebaja integral de la fiscalidad que grava la vivienda

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