El Pleno de El Ejido aprueba una modificación presupuestaria que permitirá reducir la deuda hasta los 82,11 millones de euros

El Pleno del Ayuntamiento de El Ejido aprobó una modificación presupuestaria que permitirá destinar 10.769.996 euros a la amortización anticipada de deuda, una ... operación que supone un nuevo paso en la recuperación económica y el saneamiento de las cuentas municipales.

Esta cantidad se suma a los 6.634.000 euros previstos para atender la amortización ordinaria de los préstamos suscritos con el Fondo de Financiación a Entidades Locales.

El concejal de Hacienda, Contratación, Régimen Interior y Personal, y portavoz municipal, José Francisco Rivera, detalló que la medida adquiere especial relevancia si se tiene en cuenta la situación económica de la que partía el Ayuntamiento, cuyas cuentas estuvieron durante años condicionadas por graves dificultades de tesorería, un remanente de tesorería para gastos generales negativo y la necesidad de aplicar un plan de ajuste, llegando incluso a estar calificado en situación de riesgo financiero.

La evolución de los últimos ejercicios evidencia un cambio sustancial en la situación financiera municipal, con una reducción continuada de la deuda y una mejora de los principales indicadores de solvencia. Uno de los indicadores que mejor refleja esta transformación es la ratio de endeudamiento.

Hasta 2023, El Ejido mantenía un nivel superior al 110 % de sus ingresos corrientes, una circunstancia que limitaba considerablemente su capacidad para afrontar nuevas operaciones de crédito y condicionaba su autonomía financiera.

Desde entonces, la reducción fue constante. En 2024, el capital vivo a largo plazo se situaba en 115,63 millones de euros, con una ratio de endeudamiento del 94,16 %. Al cierre de 2025, la deuda había descendido hasta los 99,51 millones y la ratio se había reducido al 78,82 %. Con las amortizaciones previstas para 2026, la deuda viva quedará en torno a los 82,11 millones de euros y la ratio de endeudamiento se situará aproximadamente en el 65 %, por debajo del umbral del 75 %, según la previsión municipal.

Este avance permitirá al Ayuntamiento contar con una posición financiera más favorable, mejorar su capacidad potencial para financiar nuevas inversiones y reducir su dependencia de autorizaciones externas, siempre de acuerdo con el cumplimiento de los restantes requisitos legales.

La reducción del endeudamiento supone, además, que una menor proporción de los ingresos corrientes municipales estará comprometida por las obligaciones financieras acumuladas. Esto permitirá recuperar margen de actuación para planificar inversiones, atender nuevas necesidades y destinar progresivamente más recursos a los servicios públicos y a la mejora de los espacios urbanos. No elimina todas las obligaciones financieras ni garantiza por sí solo una tesorería saneada, pero constituye un avance significativo en la solvencia y sostenibilidad de las cuentas municipales.

La evolución de la deuda también se refleja en el esfuerzo realizado durante los últimos años para devolver anticipadamente parte de los préstamos. Desde 2017, estas operaciones habrán permitido amortizar cerca de 43 millones de euros antes de su vencimiento, reduciendo el capital pendiente y contribuyendo a limitar los gastos financieros futuros.

Asimismo, al cierre de este ejercicio se habrá conseguido reducir aproximadamente un 80 % la deuda heredada de 437 millones de euros, lo que representa una transformación muy significativa respecto a la situación económica de partida.

La recuperación financiera ha venido acompañada de una mejora progresiva de la tesorería. Después de años de remanentes negativos hasta 2015, el Ayuntamiento ha conseguido avanzar hacia una situación más equilibrada y situarse de forma recurrente entre las administraciones mejor pagadoras, favoreciendo la liquidez de los proveedores y de las empresas que prestan servicios y trabajan para el municipio.

El esfuerzo presupuestario que supone la deuda municipal se traduce durante 2026 en un total de 17.712.496 euros, resultado de sumar los 10.769.996 euros de amortización anticipada, los 6.634.000 euros de amortización ordinaria y los 308.500 euros correspondientes a los intereses previstos del préstamo con el Fondo de Financiación a Entidades Locales.

Esta cantidad representa un esfuerzo económico de aproximadamente 48.527 euros diarios, 339.692 euros semanales o 1,48 millones de euros mensuales. En términos de población, tomando como referencia los 93.500 habitantes del municipio, el importe equivale a unos 189,44 euros por habitante al año.

El objetivo del Ayuntamiento es consolidar esta evolución, fortalecer la autonomía financiera municipal y continuar reduciendo el peso de la deuda sobre los recursos públicos. Una situación que permitirá disponer de un mayor margen presupuestario para atender las prioridades de los ejidenses, mejorar los servicios municipales, mantener los espacios urbanos, impulsar nuevas inversiones y responder a las necesidades presentes y futuras del municipio.