 Saltar al contenido
Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería
Suscríbete

El Ejido

  1. Portada
  2. El Ejido

El Pleno de El Ejido aprueba una modificación presupuestaria que permitirá reducir la deuda hasta los 82,11 millones de euros

El Ejido prevé amortizar anticipadamente 10,77 millones de euros de deuda y situar su endeudamiento por debajo del 75 % al cierre del año

Regala esta noticia
Añádenos en Google
El concejal de Hacienda, Contratación, Régimen Interior y Personal, y portavoz municipal, José Francisco Rivera.

Javier Cortés

El Ejido

El Pleno del Ayuntamiento de El Ejido aprobó una modificación presupuestaria que permitirá destinar 10.769.996 euros a la amortización anticipada de deuda, una ... operación que supone un nuevo paso en la recuperación económica y el saneamiento de las cuentas municipales.

Esta funcionalidad es exclusiva para usuarios registrados.

Inicia sesión Crea tu cuenta

Reporta un error

[]

El Pleno de El Ejido aprueba una modificación presupuestaria que permitirá reducir la deuda hasta los 82,11 millones de euros

[]

El Pleno de El Ejido aprueba una modificación presupuestaria que permitirá reducir la deuda hasta los 82,11 millones de euros