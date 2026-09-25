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El Pleno de El Ejido aprueba la actualización del precio por hora del Servicio de Ayuda a Domicilio

Se incrementa en un 5%, situándose en 17,46 euros por hora, con efecto retroactivo desde el 1 de enero de 2026

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La Junta de Gobierno se celebra en el Ayuntamiento de El Ejido.

Javier Cortés

El Ejido

El Pleno celebrado este viernes en el Ayuntamiento de El Ejido aprobó formalizar la actualización del coste/hora del Servicio de Ayuda a Domicilio, incrementándose ... en un 5 % y situándose en 17,46 euros por hora, con efectos desde el 1 de enero de 2026. Se aprobó por unanimidad.

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