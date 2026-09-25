El Pleno de El Ejido aprueba la actualización del precio por hora del Servicio de Ayuda a Domicilio

El Pleno celebrado este viernes en el Ayuntamiento de El Ejido aprobó formalizar la actualización del coste/hora del Servicio de Ayuda a Domicilio, incrementándose ... en un 5 % y situándose en 17,46 euros por hora, con efectos desde el 1 de enero de 2026. Se aprobó por unanimidad.

De este modo, se traslada esa actualización al instrumento de gestión del servicio, según viene recogido en el BOJA núm. 92 de 15 de mayo de 2026. El portavoz municipal, José Francisco Rivera, explicó que «el Servicio de Ayuda a Domicilio ha experimentado un crecimiento muy importante durante los últimos 10 años. Hemos tenido un crecimiento cercano al 8% anual en los últimos 5 años».

Rivera detalló que «estamos aplicando una actualización necesaria para que el servicio pueda seguir funcionando con garantías. Y hay un aspecto que me parece especialmente importante, esta actualización también está vinculada a la evolución de las condiciones laborales de las trabajadoras del sector».

«Esta subida va a repercutir directamente en el salario de las trabajadoras y en la calidad de la atención de nuestros mayores y de las personas que necesitan cuidados». Se aplicará con efecto retroactivo desde el 1 de enero de 2026. En esta línea, cabe recordar que en El Ejido, este servicio atiende actualmente a 1373 personas, siendo 1254 usuarias del sistema de Dependencia y 119 del sistema de prestaciones básicas (municipal), y genera empleo para más de 516 trabajadores, en su inmensa mayoría mujeres. «Cada vez son más las personas que necesitan este recurso y eso supone también un esfuerzo muy importante de gestión para el Ayuntamiento y de financiación cada vez mayor para las administraciones».

Cuando se habla del Servicio de Ayuda a Domicilio se habla de los mayores, de personas con discapacidad, de personas que necesitan apoyo para poder continuar viviendo en su casa, en su entorno, con sus familias y con la mayor autonomía posible. Y también de las profesionales que cada día entran en esos domicilios para prestar ese servicio.

Existen dos modalidades de Servicio de Ayuda a Domicilio que se prestan a través del área de Servicios Sociales del Ayuntamiento y se diferencian fundamentalmente en la forma de acceso al mismo: el Servicio de Ayuda a Domicilio Municipal, pertenece a las Prestaciones Básicas de Servicios Sociales y se presta desde que existen los Servicios Sociales en la Comunidad Autónoma Andaluza.

El Servicio de Ayuda a Domicilio del Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia Autonómico (SAAD), que surge a raíz de la ley 39/2006 de 14 de Diciembre de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia.

«Ese trabajo de estos profesionales tiene un enorme valor social. De ahí reconocer expresamente la profesionalidad, la calidad humana y el compromiso de las auxiliares que prestan este servicio en nuestro municipio», explicó la regidora municipal.