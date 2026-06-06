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El Pleno de El Ejido advierte sobre la grave situación de deterioro institucional y pérdida de credibilidad del Gobierno de España

«Nos preocupa especialmente la incapacidad de Pedro Sánchez para aprobar unos Presupuestos, un hecho que afecta también a los municipios a través de la falta de recursos», explica Góngora

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Un momento del Pleno.
Un momento del Pleno. (IDEAL)

Javier Cortés

El Ejido

El Pleno del Ayuntamiento de El Ejido aprobó este viernes una moción por mayoría en la que puso de manifiesto su rechazo a la deriva ... del actual Gobierno de España marcada por una situación de deterioro institucional, político y democrático, por la inestabilidad parlamentaria, la falta de presupuestos generales del Estado, uso recurrente del decreto-ley, casos de corrupción política y creciente pérdida de credibilidad. Por todo ello, se solicitó la convocatoria de elecciones generales como vía democrática para devolver la estabilidad y la confianza a las instituciones.

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El Pleno de El Ejido advierte sobre la grave situación de deterioro institucional y pérdida de credibilidad del Gobierno de España

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