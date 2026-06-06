El Pleno de El Ejido advierte sobre la grave situación de deterioro institucional y pérdida de credibilidad del Gobierno de España

El Pleno del Ayuntamiento de El Ejido aprobó este viernes una moción por mayoría en la que puso de manifiesto su rechazo a la deriva ... del actual Gobierno de España marcada por una situación de deterioro institucional, político y democrático, por la inestabilidad parlamentaria, la falta de presupuestos generales del Estado, uso recurrente del decreto-ley, casos de corrupción política y creciente pérdida de credibilidad. Por todo ello, se solicitó la convocatoria de elecciones generales como vía democrática para devolver la estabilidad y la confianza a las instituciones.

El alcalde de El Ejido, Francisco Góngora, detalló que «es una moción muy procedente, ya que tenemos un gobierno asolado por la corrupción, que se caracteriza por el sectarismo, intervencionismo y el populismo y que depende de los grupos minoritarios».

«Nos preocupa especialmente la reiterada incapacidad del Gobierno de Pedro Sánchez para aprobar unos Presupuestos Generales del Estado, herramienta esencial para la planificación económica y la estabilidad institucional de cualquier país, lo que conlleva a la falta de recursos que también llega a los municipios, en nuestro caso para nuevas desaladoras, obras de defensa de nuestras costas, para incremento de efectivos y mejora de instalaciones de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad».

Góngora resaltó que «Sánchez gobierna con cinismo, sin principios, hipocresía y mentira, sin reconocer la realidad de nuestro país, todo lo que ha dicho que iba a hacer no lo ha hecho, por eso pedimos que se disuelvan las Cortes y se convoquen elecciones generales». Lo que permitiría abrir una nueva etapa política basada en la transparencia, la estabilidad institucional, la regeneración democrática y el respeto al Estado de Derecho.

Por ello es «más que procedente traer esta moción porque son los temas que preocupan a los ciudadanos y copan los medios de comunicación». «El Gobierno de España presidido por Pedro Sánchez ha venido protagonizando una forma de gobernar marcada por la improvisación, la dependencia permanente de socios separatistas, la ausencia de consensos de Estado y una alarmante degradación de la calidad democrática e institucional.» «La corrupción del Gobierno de Sánchez no es un caso aislado es una deriva y una degeneración democrática».

Por su parte, el portavoz municipal, José Francisco Rivera, señaló que «se trata de un Gobierno sin legitimidad, lleno de presuntos casos de corrupción que afectan a responsables públicos vinculados al PSOE y al entorno del Gobierno de España, con cuatro colegas separatistas que quieren acabar con el país y un presidente que no se preocupa por España y que ha convertido el país en un hazmerreír». «No piensan en trabajar ni ver cómo arreglan los problemas de España».

A esta situación se añade la percepción cada vez más extendida de incoherencia política y falta de credibilidad derivada de los continuos cambios de criterio y rectificaciones del presidente del Gobierno y de numerosos miembros del Ejecutivo sobre cuestiones esenciales de Estado.

Así como la entrada de unidades de la UCO de la Guardia Civil en dependencias vinculadas al PSOE en la calle Ferraz, actuaciones dirigidas a recabar documentación en la Dirección General de la Guardia Civil y las investigaciones judiciales abiertas por la Audiencia Nacional que afectan al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero en relación con el denominado 'caso Plus Ultra'.

Lo que llevó a que crece entre la ciudadanía la convicción de que la actual legislatura se encuentra completamente superada por los acontecimientos. Ante esta situación, son cada vez más los ciudadanos que consideran imprescindible devolver la voz al pueblo español mediante la convocatoria inmediata de elecciones generales

En la moción también se insta a los cargos públicos que pudieran verse afectados, directa o indirectamente, por investigaciones judiciales o informaciones de relevancia pública a que asuman de forma inmediata sus responsabilidades políticas y pongan sus actas a disposición de las instituciones y de sus respectivos partidos.

Se exige al Gobierno de España la recuperación de la normalidad institucional y democrática mediante la convocatoria inmediata de elecciones generales, al considerar agotada la actual legislatura por la falta de estabilidad parlamentaria, la ausencia de presupuestos y la incapacidad para garantizar una gobernabilidad efectiva.

Y por último se requiere al Gobierno de España el respeto escrupuloso a la separación de poderes, la independencia judicial y la actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, garantizando que no exista ningún tipo de injerencia, presión o descrédito hacia las instituciones encargadas de la investigación y persecución de delitos.