El Pleno aprueba la protección de zonas arboladas en El Ejido En la sesión plenaria también se aprobó una moción del Grupo Popular para luchar contra las mafias que trafican con personas

J. Cortés El Ejido Domingo, 21 de septiembre 2025, 19:22 Comenta Compartir

El Pleno celebrado en el Ayuntamiento de El Ejido hace unos días tuvo varios puntos relevantes, uno de ellos fue la aprobación por unanimidad de una moción para la implantación y protección de zonas arboladas en el municipio de El Ejido.

La iniciativa, impulsada por el Grupo Socialista y consensuada con el Grupo Popular, planteaba la ubicación estratégica de arbolado y zonas verdes en calles, plazas, parques y espacios de esparcimiento; la plantación de especies autóctonas adaptadas al clima local; la creación de refugios climáticos y la protección del arbolado singular; así como la integración de estas medidas en la planificación urbana mediante un marco normativo específico.

La moción fue defendida por el concejal socialista Felipe Navarro, quien celebró la buena disposición del equipo de Gobierno para alcanzar un acuerdo y confió en que esta iniciativa «sirva para otras futuras y se vea que los partidos políticos se entienden, ya que de lo que se trata es de estar al servicio de los ciudadanos».

Inmigración

El Pleno aprobó una moción del Grupo Popular que exigía al Gobierno de España que aplicase la Ley de Extranjería, que frenase la inmigración ilegal y luche contra las mafias que trafican con personas. El alcalde, Francisco Góngora, ha reclamado una vez más al Gobierno de España «una apuesta firme y decidida por un modelo de inmigración legal, ordenada, sin marginalidades, que atienda a la empleabilidad y capacidad de acogida de nuestro territorio».

El texto recoge también la demanda al Gobierno Central de una mayor financiación para El Ejido con la que garantizar el principio de solidaridad que establece la Constitución, derivado de las especiales circunstancias que soporta el municipio con flujos migratorios que tienen una incidencia elevada.

Asimismo, el Grupo Socialista de El Ejido votó en contra de la moción presentada por el Partido Popular al considerar que «no aporta soluciones reales y solo contribuye a alimentar gratuitamente a la extrema derecha con un discurso nocivo para la convivencia». El portavoz socialista, José Miguel Alarcón, advirtió de que «el discurso político basado en el racismo, la incitación al odio y la discriminación contra quien es diferente es altamente perjudicial para la sociedad» y recordó que «hoy los partidos de extrema derecha señalan a las personas sin papeles, pero mañana lo harán con quienes tienen documentación si profesan otra religión, hablan otro idioma o tienen otro color de piel».

Además, en el Pleno también se aprobaron las felicitaciones a agentes de Policía Local por actuaciones extraordinarias.