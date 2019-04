El Pleno aprueba el presupuesto para 2019 El gobierno local del PP sacó adelante este mediodía los presupuestos en solitario con el voto en contra de la oposición, que llegó incluso a pedir su retirada del orden del día INMACULADA ACIÉN El Ejido Miércoles, 3 abril 2019, 19:55

El municipio ejidense ya tiene presupuestos municipales para 2019 y serán muy parecidos a los del pasado año, ciñéndose a las líneas del plan de ajuste al que está sometido el consistorio por su elevado nivel de deuda. Así lo aprobó ayer el Pleno del Ayuntamiento en sesión ordinaria.

No obstante, después de las medidas extraordinarias aprobadas por el gobierno central para 2018, 2019 y 2020, el consistorio ejidense disfruta de una carencia en la amortización de préstamos que le ha permitido aumentar su capítulo de inversiones consolidado, situándose en 8.626.000 euros, de los cuales inversión propia del Consistorio serán próximos a cinco millones de euros, mientras que el resto serán aportaciones de los fondos FEDER, correspondientes a la Estrategia DUSI.

Según el portavoz municipal y concejal de Hacienda, José Francisco Rivera, «el número total de actuaciones que están tramitándose actualmente o que se iniciarán ascienden a un importe de 12 millones de euros».

Así, la previsión del gobierno local es tener cerca de 75 millones de euros en lo relativo a gastos, frente a los 73 millones de 2018, y cerca de 80 millones de euros en el apartado de ingresos, lo que supondría un superávit de 5 millones de euros. Los organismos autónomos de Instituto Municipal de Deportes, Residencia Geriátrica y DUE presentan unas cuentas niveladas, de manera que sus ingresos son similares a sus gastos.

El incremento en el apartado de gastos se deriva de un aumento en el ámbito de personal con una reserva de dotación presupuestaria de cerca de un millón de euros para atender un Plan de Recursos Humanos, que aún no está aprobado por el gobierno nacional y que generó mucha polémica durante la sesión Plenaria.

En este sentido, se trata de un presupuesto que llega con el apoyo en solitario del equipo de gobierno del PP, ya que toda la oposición se opuso en rotundo por varios motivos. El primero fue el poco tiempo para estudiarlos que tuvieron los grupos de la oposición.

Así, la portavoz de UPyD, Eva Liria, destacó que los grupos de la oposición recibieron el documento de los presupuestos, un dossier de 573 folios, el 26 de marzo. «Se nos convoca a comisión de Hacienda el 28 de marzo, con 48 horas para analizarlo y el 3 de abril se convoca el Pleno con el Presupuesto incluido como un punto más», indicó la concejala magenta. Asimismo, Liria hizo hincapié en que los grupos de la oposición solicitaron un Pleno Extraordinario para tratar en él exclusivamente el presupuesto, pero la propuesta fue rechazada con los votos del PP, lo que les dejó siete días escasos para analizar el dossier.

De hecho, el grupo municipal de IU pidió la retirada del punto del orden del día e incluso se votó, pero nuevamente los votos del gobierno local evitaron su retirada.

El portavoz de IU, Juan Antonio López Escobar, justificó la negativa de su grupo a apoyar el documento por ser «tardíos, por saltarse trámites, por no estar consensuados y por incidir en la desigualdad en El Ejido».

Y es que esa falta de consenso no solo se produjo con la oposición, sino que el portavoz del grupo municipal del PSOE, José Miguel Alarcón, expresó su queja de que «por primera vez no han pasado por las Juntas Locales, lo que demuestra lo poco que les importan los núcleos», al tiempo que preguntó al alcalde por las medidas que tiene previsto adoptar para que los vecinos no se sientan marginados en función de en qué parte del municipio vivan.

El presupuesto llevó además aparejado la aprobación de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) con modificaciones en el último año.

Ahora los presupuesto se expondrán públicamente durante 15 días hábiles tras lo cual llegará su aprobación definitiva.

Nuevos concejales

El Pleno arrancó con la elección mediante sorteo de los miembros de las 78 mesas electorales para las elecciones generales del 28 de abril entre los 44.300 electores con derecho a voto, y continuó con la toma de posesión del cargo de concejal de hasta seis personas.

El primero de ellos fue Bernardo Robles Fuentes como nuevo concejal del PP en sustitución de Manuel Gómez Galera. Tras el fueron jurando o prometiendo su cargo los cinco nuevos concejales del grupo municipal del PSOE. Antonia Martín Escobar, Gabriel Giménez, Miguel Ángel Suárez Hernández, Francisco Ripoll Medina y Concepción Dolores Romera Jiménez vivieron así su primer Pleno en el cargo.