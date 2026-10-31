El Pleno aprueba el Plan Territorial de Emergencias de Protección Civil de El Ejido

El Ayuntamiento de El Ejido aprobó en Pleno el Plan Territorial de Emergencias de Protección Civil de Ámbito Local (Ptel), un instrumento técnico y normativo ... que permitirá reforzar la planificación municipal y mejorar la capacidad de respuesta ante cualquier situación de emergencia colectiva que pueda producirse en el término municipal.

La alcaldesa, Julia Ibáñez, explicó que «este Plan establece el sistema orgánico y funcional, así como los mecanismos de actuación y coordinación necesarios para hacer frente a situaciones de grave riesgo, catástrofe o calamidad pública que se pudieran producir en nuestro municipio, como lo ocurrido recientemente con la Dana».

Para ello, define cómo deben organizarse y coordinarse los servicios, medios y recursos disponibles, tanto del propio Ayuntamiento como de las restantes administraciones públicas y de otras entidades públicas o privadas presentes en el municipio.

Una de las principales características del Plan es su carácter integrador, ya que establece las directrices y los criterios generales que deben orientar la elaboración de los distintos planes de emergencia en el ámbito municipal, con el objetivo de garantizar una respuesta conjunta, ordenada y eficaz.

Entre sus funciones básicas se encuentran atender las emergencias que se produzcan en El Ejido, facilitar la coordinación y dirección de los servicios y recursos que intervengan, optimizar los procedimientos de prevención, protección, intervención y rehabilitación, y garantizar la conexión con los procedimientos y la planificación de ámbito superior.

El Intendente Jefe de la Policía Local de El Ejido, Marco Muñoz, explicó que «el Ptel recoge una estructura organizativa del Plan, con la identificación de sus responsables, e incorpora un estudio de riesgo por diferentes causas, como inundaciones, riesgos sísmicos, incendios forestales, accidente en el transporte de mercancías peligrosas por carretera y ferrocarril, por sustancias peligrosas, por contaminación del litoral, por maremotos y riesgos asociados a las playas».

Medidas

Asimismo, identifica los lugares establecidos para la evacuación de la población en caso de emergencia y contempla las principales medidas de protección y actuación que pueden ser necesarias en función de cada situación. Estas incluyen el salvamento, el confinamiento, el alejamiento de las zonas de peligro, el albergue, la atención sanitaria y psicológica y la evacuación. El documento incorpora también un catálogo actualizado de medios y recursos humanos y materiales disponibles para intervenir ante las distintas emergencias.

El Ptel va a incluir dos protocolos importantes ya ultimados: de inundaciones y apagones eléctricos. De igual modo, establece la activación Centro de Coordinación Operativa Local realizará la coordinación de todas las operaciones, disponiendo de un sistema de enlace con el Cecop de la administración Autonómica (Cecem 112-Andalucía). La Dirección del Cecopal corresponde a la Dirección de la Emergencia si existe o, en su caso, a quien designe la Dirección del Plan.

Tal y como indicó la alcaldesa, el siguiente paso será trasladar el Plan a la Comisión de Protección Civil de Andalucía para su homologación, de conformidad con lo establecido en el Decreto 10/2020, de 3 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Organización y Funcionamiento de este órgano.