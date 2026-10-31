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El Pleno aprueba el Plan Territorial de Emergencias de Protección Civil de El Ejido

Contempla un estudio de los diferentes riesgos que pueden afectar al municipio, desde inundaciones, terremotos e incendios forestales hasta accidentes con mercancías peligrosas, contaminación del litoral o maremotos

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Una de las imágenes del Pleno celebrado en el Ayuntamiento de El Ejido.

Javier Cortés

El Ejido

El Ayuntamiento de El Ejido aprobó en Pleno el Plan Territorial de Emergencias de Protección Civil de Ámbito Local (Ptel), un instrumento técnico y normativo ... que permitirá reforzar la planificación municipal y mejorar la capacidad de respuesta ante cualquier situación de emergencia colectiva que pueda producirse en el término municipal.

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