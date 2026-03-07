El Pleno aprueba una moción para impulsar el uso responsable de las redes sociales entre la Infancia y la Adolescencia

El Pleno del Ayuntamiento de El Ejido ha aprobado este viernes una moción presentada de manera conjunta por el grupo municipal del Partido Popular y ... del grupo municipal del PSOE para impulsar nuevas acciones de sensibilización, formación y uso responsable de las redes sociales entre la infancia y la adolescencia en El Ejido, con las que avanzar en la prevención de la violencia machista en entornos digitales.

Medidas que se plantean debido al incremento en el uso de redes sociales y plataformas digitales que se ha producido en los últimos años, consolidándose como un espacio habitual de socialización, información y ocio no solo para la población adolescente, sino también para la población infantil.

Esta realidad va unida también al incremento de conductas y fenómenos que ponen en peligro a los menores como el ciberacoso, la captación digital con fines de explotación, la difusión de contenidos íntimos sin consentimiento o la exposición a manifestaciones de violencia de género y conductas de acoso sexual.

La concejal de Servicios Sociales, Delia Mira, ha subrayado que «la infancia y la adolescencia son etapas especialmente vulnerables, donde se forman la identidad, la autoestima y la manera de relacionarse con los demás, por lo que los mensajes que circulan en internet influyen, y mucho, en cómo nuestros jóvenes entienden las relaciones, el respeto y la igualdad».

Es por ello que entre las medidas que plantea la moción se apunta a la necesidad de profundizar en la colaboración que ya se lleva a cabo con los centros educativos, AMPAs, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y entidades sociales para que se continúen realizando talleres y actividades formativas en materia de prevención del ciberacoso y frente a la violencia digital a la que los menores se enfrentan en internet, así como fomentando el uso responsable de las redes sociales y promocionando espacios digitales seguros.

Una formación que también se hace extensiva a las familias para que puedan detectar de manera inicial y temprana situaciones de riesgo en el entorno digital entre sus hijos.

La concejal de Servicios Sociales, Delia Mira, ha subrayado que «se trata de medidas que ya venimos aplicando desde el Gobierno local y de manera coordinada entre las distintas áreas municipales, especialmente entre Igualdad, Juventud, Educación y Servicios Sociales, y tenemos que seguir avanzando en esta línea».

En este punto, Mira ha destacado la colaboración de las diferentes áreas municipales en la elaboración del II Plan de Igualdad de Oportunidades Entre Hombres y Mujeres de El Ejido y cómo, desde la Unidad de Educación, se han implementado programas innovadores como la formación en educación sexual trabajando conceptos como la igualdad, el rol de género, la identidad, la pornografía, el respeto la responsabilidad y el consentimiento.

De igual forma, la edil de Servicios Sociales ha explicado el trabajo que se viene realizando desde el Centro Municipal de la Mujer, «donde se llevan haciendo desde hace 12 años campañas de prevención de la violencia digital en adolescentes, así como talleres de coeducación que impartimos desde Servicios Sociales en los centros educativos a través de entidades especializadas, tanto para Infantil, con el Primaria y Secundaria. Y todo esto con una colaboración y participación de los centros educativos que roza el 100%, lo cual es un logro y un estímulo paras seguir trabajando en esta línea».

Asimismo, Mira ha incidido en que desde 2019 se han realizado talleres, jornadas, acciones y campañas, que de manera transversal hacen referencia a las redes sociales y a los entornos digitales como factores de riesgo ante situaciones de violencia, y que han tenido un impacto de entre el 75 y el 100 % de la población destinataria.

Acciones todas ellas que se han llevado a cabo en virtud del Pacto de Estado Contra la Violencia de Género, como parte del Programa de Sensibilización y Prevención de la Violencia de Género.

Por otra parte, la edil de Servicios Sociales ha hecho alusión a las campañas que impulsa el Ayuntamiento con motivo de la conmemoración de fechas como las del 8 de Marzo, del 25 Noviembre, Campaña de Mujer en la Ciencia o Campañas del Juguete No Sexista, «con objetivos muy claros de erradicación de roles y estereotipos, de fomento de la igualdad, la convivencia, el respeto y la diversidad».

Y ha recordado el Plan Municipal de Prevención de Drogodependencias que tiene en marcha el Ayuntamiento y a través del que se ofrece formación a familias en la detección de situaciones de riesgo, con especial atención a temas específicos de internet, redes sociales y entornos digitales o ciber entornos.

Por otra parte, la moción también recoge la petición a las administraciones competentes de que fortalezcan los mecanismos de la infancia frente a contenidos y prácticas que promuevan la violencia machista en el entorno digital.