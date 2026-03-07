Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

El Ejido

Un momento del Pleno de El Ejido. IDEAL

El Pleno aprueba una moción para impulsar el uso responsable de las redes sociales entre la Infancia y la Adolescencia

El Ejido ·

La propuesta también está enfocada en nuevas acciones de sensibilización y formación

J. C.

El Ejido

Sábado, 7 de marzo 2026, 13:42

El Pleno del Ayuntamiento de El Ejido ha aprobado este viernes una moción presentada de manera conjunta por el grupo municipal del Partido Popular y ... del grupo municipal del PSOE para impulsar nuevas acciones de sensibilización, formación y uso responsable de las redes sociales entre la infancia y la adolescencia en El Ejido, con las que avanzar en la prevención de la violencia machista en entornos digitales.

