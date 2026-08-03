La Plaza de la Torre de Balerma acoge un 'Mercastock' con casi 20 comercios

La Plaza de la Torre de Balerma acogió este fin de semana una nueva edición de Mercastock, organizada por la Asociación de Comerciantes y Servicios ... de El Ejido, con la colaboración del Ayuntamiento de El Ejido, a través del área de Comercio.

Cerca de una veintena de comercios locales mostraron su amplia oferta de servicios y productos en las dos jornadas que pudieron reunir a cientos de vecinos y visitantes en un espacio único como es la Plaza de la Torre de Balerma.

La alcaldesa de El Ejido, Julia Ibáñez, junto a los concejales María Herminia Padial, David Fernández y María José Martín, recorrió el espacio junto a la presidenta de la Junta Local de Balerma, Yasmina Ferrón.

Julia Ibáñez destacó que «este tipo de eventos se convierten en atractivas propuestas estivales, que permiten a nuestro comercio local y de proximidad darse a conocer, ofrecer unas pinceladas de la calidad y originalidad de sus propuestas y reforzar su posicionamiento no solo como importante motor económico, sino también como parte de la identidad y esencia de nuestro municipio».

Durante horas y hasta entrada la madrugada, los establecimientos acercaron rebajas, promociones y productos de todo tipo, como ropa, calzado, complementos, servicios de estética o lencería, a precios muy asequibles.