 Saltar al contenido
Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería
Suscríbete

El Ejido

  1. Portada
  2. El Ejido

La Plaza de la Torre de Balerma acoge un 'Mercastock' con casi 20 comercios

La alcaldesa destaca este evento porque permite al comercio local darse a conocer

Regala esta noticia
Añádenos en Google
Un momento de la jornada.

Javier Cortés

El Ejido

La Plaza de la Torre de Balerma acogió este fin de semana una nueva edición de Mercastock, organizada por la Asociación de Comerciantes y Servicios ... de El Ejido, con la colaboración del Ayuntamiento de El Ejido, a través del área de Comercio.

Esta funcionalidad es exclusiva para usuarios registrados.

Inicia sesión Crea tu cuenta

Reporta un error

[]

La Plaza de la Torre de Balerma acoge un 'Mercastock' con casi 20 comercios

[]

La Plaza de la Torre de Balerma acoge un 'Mercastock' con casi 20 comercios