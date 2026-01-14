La Plaza Pompeya de Ejido Norte estrena nuevo sistema de sombreado

El Ayuntamiento finalizó las obras de colocación de un nuevo sistema de sombreado en la Plaza Pompeya, ubicada en el barrio de Ejido Norte, un ... espacio que se consolida como punto de encuentro durante todo el año para los vecinos de la zona.

El alcalde, Francisco Góngora, y el concejal de Obras Pública, Mantenimiento y Servicios, David Fernández, visitaron la Plaza Pompeya que acoge habitualmente numerosas actividades sociales, culturales y de ocio, además de desempeñar un papel estratégico en la celebración de las tradicionales fiestas de la Santa Cruz.

«Con esta actuación se da respuesta a una demanda vecinal orientada a mejorar las condiciones de uso y disfrute del espacio público, especialmente durante los meses de mayor incidencia solar», señaló Góngora.

La intervención contó con una inversión total de 33.877,58 euros y permitió la instalación de un sistema de sombreado que mejora notablemente el confort térmico y la funcionalidad de la plaza al tiempo que contribuye a una mejora de su imagen y favorece su uso continuado por parte de la ciudadanía.

Trabajos

Las obras se desarrollaron sobre una superficie de 295,60 metros cuadrados, dentro de los 1.950,70 metros cuadrados con los que cuenta la plaza. Los trabajos consistieron en la ejecución de nuevas cimentaciones para la fijación de una estructura metálica sobre la que se instalaron velas textiles de sombreo.

Para la correcta ejecución de la actuación, fue necesaria una demolición inicial de parte de la solera existente, que posteriormente ha sido reparada y repuesta, dando como resultado un espacio renovado, más confortable y adecuado para fomentar la convivencia vecinal en condiciones climáticas más favorables.

Con esta actuación, «desde el Ayuntamiento reafirmamos nuestro compromiso con la mejora de los espacios públicos y con la creación de entornos urbanos más amables, funcionales y adaptados a las necesidades de la ciudadanía».

Por otro lado, durante el Consejo de DUE celebrado en diciembre de 2025 se aprobó la adjudicación de la contratación del suministro de contenedores de 8M3 y 5M3 con servicio de recogida y vaciado cada vez que sea necesario; y del Servicio de revisión anual, instalación y certificación de los dispositivos permanentes para trabajos en altura.