La Playa de Levante incorpora nuevos servicios para personas con movilidad reducida

J. Cortés El Ejido Miércoles, 13 de agosto 2025, 20:26 Comenta Compartir

La concejala de Discapacidad, Salud Mental y Prevención de Adicciones, María del Mar Martínez, y la concejala de Turismo, María Herminia Padial, visitaron la nueva zona de baño accesible ubicada en la Playa de Levante de Almerimar junto al presidente de la Junta Local de este núcleo, Inocencio Gabriel Manzano, a la presidenta de la Asociación de Daño Cerebral Vivir, Dolores Prados, y miembros de la asociación para mostrarle los nuevos materiales que se incorporaron para mejorar la atención y la experiencia de baño de las personas con movilidad reducida.

En concreto se trata de un nuevo andador y una camilla elevable con mando, que se suman a las dos sillas anfibias y a la grúa de transferencia que también este verano han incorporado en este punto del litoral ejidense desde la concejalía de Discapacidad.

María del Mar Martínez incidió en «el estrecho trabajo que se desarrolla durante todo el año con las asociaciones de Discapacidad del municipio y que incluye también adaptar nuestro litoral y dotarlo de los recursos necesarios para lograr que todas las personas puedan disfrutar de la costa, el mar y el verano». En esta línea, Martínez apuntó al contacto permanente con la Federación de Asociaciones de Personas con Discapacidad (FAAM) «para poder ofrecer un litoral sin barreras».

Por su parte, la concejala de Turismo, María Herminia Padial, recordó que «cada temporada desde el Ayuntamiento de El Ejido redoblamos esfuerzos para incrementar y mejorar los recursos de accesibilidad a nuestras playas. Una labor transversal y que implica a distintas áreas municipales, para garantizar una experiencia satisfactoria y confortable para todos los usuarios y que, por tanto, también nuestra costa sea cada vez más atractiva para todos».

Novedad

Cabe recordar que la costa ejidense cuenta con hasta cuatro puntos accesibles y el Ayuntamiento puso en marcha este verano por primera vez una nueva zona de baño adaptado en el agua en la Playa de Levante de Almerimar que cuenta con 22 asientos, sobra, balizamiento perimetral, canales de nado y pasillo con barandilla.

Asimismo, las playas de El Ejido cuentan con aseos accesibles, duchas adaptadas, sillas y muletas anfibias, pulseras identificativas, pictogramas visuales de señalización del 'aseo', cartelería en cada punto adaptado con los servicios que se prestan, baño asistido por socorrista, número de teléfono para concertar reserva de cita para el uso de la silla anfibia, zonas de aparcamiento adaptado en cada punto accesible y pasarelas de 1.80 cm de ancho y flexipasarela para acceso al agua.

A su vez, entre las mejoras que se implementaron este verano también se encuentran las zonas de aparcamiento con reestructuración del parking de Poniente, con más plazas, mejor ubicación y más visibilidad; cambio de ubicación del aparcamiento adaptado en Levante y San Miguel, para mayor accesibilidad y cercanía a la playa; y adquisición de banderas daltónicas de señalización de la mar.

En la oficina de Turismo también se adaptó el mostrador, los intercomunicadores y los aseos, además de que el personal ha realizado cursos de Lengua de Signos y Accesibilidad Turística.

Además, El Ejido está viviendo un verano muy activo con unas importantes cifras de recepción de visitantes, que eligen el municipio como su destino de vacaciones para disfrutar.