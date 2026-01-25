El plan 'Yoconecto.org' ofrece formación gratuita en competencias digitales

Este programa, que está destinado a jóvenes, se realiza en el Espacio Murgijoven

J. C. El Ejido Domingo, 25 de enero 2026, 00:08 Comenta Compartir

El programa 'Yoconecto.org', dirigido a ofrecer formación gratuita a jóvenes de 18 a 35 años en competencias digitales ha llegado al Espacio Murgijoven.

Esta ... iniciativa de Generación D, impulsada por Red.es, Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, y financiado por el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, a través de los fondos Next Generation de la Unión Europea, y que cuenta en el municipio con la colaboración del área de Juventud del Ayuntamiento de El Ejido, está enfocado a ayudar a los jóvenes a moverse con seguridad por el mundo online, ofreciéndoles asesoramiento sobre cómo desarrollar trámites electrónicos esenciales, así como habilidades técnicas para su crecimiento personal y profesional.

De esta manera, los cursos que se ofrecen son semanales, con dos sesiones de trabajo prácticas y en grupos reducidos. Además, los cursos se adaptan a todos los niveles y, al completarlos, cada participante recibe un certificado que acredita su aprendizaje. Así, los usuarios pueden optar por empezar con una iniciación digital, que aborda el internet seguro con aplicaciones básicas y almacenamiento en la nube; o por otros aspectos como la seguridad en internet, que incluye privacidad, protección de datos y seguridad digital; así como por desarrollar competencias digitales en ámbitos como la cultura y el ocio online o a relacionarse con las distintas Administraciones y el sector financiero de manera electrónica. Los interesados en participar pueden solicitar plaza a través del teléfono 674 72 76 23. Los cursos semanales se desarrollarán, adaptándose a la demanda, hasta el próximo mes de junio.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión