Una joven realiza tareas en el ordenador. R. I.

El plan 'Yoconecto.org' ofrece formación gratuita en competencias digitales

El Ejido ·

Este programa, que está destinado a jóvenes, se realiza en el Espacio Murgijoven

J. C.

El Ejido

Domingo, 25 de enero 2026, 00:08

Comenta

El programa 'Yoconecto.org', dirigido a ofrecer formación gratuita a jóvenes de 18 a 35 años en competencias digitales ha llegado al Espacio Murgijoven.

Esta ... iniciativa de Generación D, impulsada por Red.es, Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, y financiado por el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, a través de los fondos Next Generation de la Unión Europea, y que cuenta en el municipio con la colaboración del área de Juventud del Ayuntamiento de El Ejido, está enfocado a ayudar a los jóvenes a moverse con seguridad por el mundo online, ofreciéndoles asesoramiento sobre cómo desarrollar trámites electrónicos esenciales, así como habilidades técnicas para su crecimiento personal y profesional.

