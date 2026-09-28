 Saltar al contenido
Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería
Suscríbete

El Ejido

  1. Portada
  2. El Ejido

El 'Plan de Regeneración y Refuerzo de Pavimentos' mejora siete calles de Las Norias

Los trabajos permiten corregir fisuras, roturas, hundimientos y otros daños acumulados

Regala esta noticia
Añádenos en Google
La alcaldesa, Julia Ibáñez, supervisa una de las calles de la pedanía ejidense de Las Norias.

Javier Cortés

El Ejido

El Ayuntamiento de El Ejido continúa avanzando en la mejora y conservación de las infraestructuras viarias del municipio con nuevas actuaciones dentro del 'Plan de ... Regeneración y Refuerzo de Pavimentos' dotado de 2.359.032 euros, destinado a actuar en aquellas zonas que presentan un mayor grado de deterioro.

Esta funcionalidad es exclusiva para usuarios registrados.

Inicia sesión Crea tu cuenta

Reporta un error

[]

El 'Plan de Regeneración y Refuerzo de Pavimentos' mejora siete calles de Las Norias

[]

El 'Plan de Regeneración y Refuerzo de Pavimentos' mejora siete calles de Las Norias