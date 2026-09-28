El 'Plan de Regeneración y Refuerzo de Pavimentos' mejora siete calles de Las Norias

El Ayuntamiento de El Ejido continúa avanzando en la mejora y conservación de las infraestructuras viarias del municipio con nuevas actuaciones dentro del 'Plan de ... Regeneración y Refuerzo de Pavimentos' dotado de 2.359.032 euros, destinado a actuar en aquellas zonas que presentan un mayor grado de deterioro.

La alcaldesa, Julia Ibáñez, el concejal de Obras Públicas, David Fernández, y el presidente de la Junta Local, Carlos Martín, supervisaron los trabajos que en estos días se están llevando a cabo en Las Norias. La intervención contempla la rehabilitación del pavimento en las calles Transformadores, Maldonado, Fresal, Universo, Nardo, Archilla y Romero, donde se han detectado un notable deterioro que afectan al estado de conservación de las calzadas y a las condiciones de circulación.

Entre los daños identificados se encuentran fisuras generalizadas en forma de 'piel de cocodrilo', parches antiguos, hundimientos y roturas del firme, que indican una pérdida progresiva de la integridad estructural del pavimento. Un deterioro que responde, principalmente, al tráfico repetitivo, especialmente de vehículos pesados, a la carga dinámica acumulada a lo largo del tiempo y a la exposición de las calzadas a las condiciones meteorológicas.

Ibáñez explicó que «la intervención permitirá recuperar la capacidad y funcionalidad de los firmes, mejorando tanto la seguridad de los usuarios como el confort durante la circulación y contribuyendo, al mismo tiempo, a prolongar la vida útil de estas infraestructuras». La planificación de los trabajos tiene en cuenta la necesidad de minimizar las afecciones al tráfico y a la actividad cotidiana de los vecinos durante su ejecución.

Plan

El Plan incluye además una intervención específica en el tramo urbano de la carretera de Las Norias, en Santa María del Águila, donde se llevará a cabo un fresado de mayor profundidad para actuar sobre los puntos que presentan un mayor deterioro y hundimientos, relacionados especialmente con la acumulación de agua y el tráfico pesado que soporta esta vía.

Asimismo, se proyecta la aplicación de una nueva capa de rodadura que permitirá mejorar las condiciones de la calzada y dotarla de una mayor pendiente transversal para asegurar la correcta evacuación del agua hacia los márgenes de la carretera, donde se procederá a su recogida y drenaje longitudinal, contribuyendo a evitar la acumulación de agua sobre la superficie de rodadura y a preservar el firme. Una vez finalizadas las actuaciones de regeneración en todos los viario, se procederá también a la reposición de la señalización horizontal en los pavimentos intervenidos.