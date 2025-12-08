El plan 'Una Pila de Razones' llega para fomentar el reciclaje en el municipio

La campaña 'Una Pila de Razones' promovida por la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía y la Federación Andaluza de ... Municipios y Provincias (FAMP) con el apoyo de los Sistemas Colectivos de Responsabilidad Ampliada del Productor (SCRAP) que operan en la comunidad autónoma: Ecolec, Ecopilas y ERP, aterrizó la tarde de este jueves en el municipio de El Ejido.

El concejal de Obras Públicas, David Fernández, visitó el stand que se instaló en la calle Cervantes desde donde se informó a los vecinos sobre la correcta gestión de este tipo de residuos. Además, los agentes informativos se movilizaron a lo largo de la tarde por los alrededores para informar sobre este tema.

La iniciativa tiene como objetivo concienciar a toda la ciudadanía sobre la importancia del reciclaje de los Residuos de Pilas y Acumuladores (RPA) y difundir las ventajas medioambientales, sociales y económicas de la correcta gestión de estos residuos en la región.

La campaña está recorriendo toda la Comunidad Autónoma de Andalucía y en ella se repartirán 63.000 recopiladores entre toda la ciudadanía andaluza.