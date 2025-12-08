Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

El Ejido

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Presentación de la campaña en una zona de El Ejido. IDEAL

El plan 'Una Pila de Razones' llega para fomentar el reciclaje en el municipio

El Ejido ·

La campaña está recorriendo toda la Andalucía y en ella se repartirán 63.000 recopiladores entre toda la ciudadanía

J. C.

El Ejido

Lunes, 8 de diciembre 2025, 00:01

Comenta

La campaña 'Una Pila de Razones' promovida por la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía y la Federación Andaluza de ... Municipios y Provincias (FAMP) con el apoyo de los Sistemas Colectivos de Responsabilidad Ampliada del Productor (SCRAP) que operan en la comunidad autónoma: Ecolec, Ecopilas y ERP, aterrizó la tarde de este jueves en el municipio de El Ejido.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallece Clemente Arco, presidente de la asociación de vecinos de Casería de Montijo
  2. 2 Rescatan en helicóptero a dos jóvenes de 19 y 20 años que estaban en apuros en la Sierra
  3. 3 La niña de un pueblo de Granada que comenzó a guardar vacas y borregos en la sierra a los diez años
  4. 4

    Las Gabias tendrá que devolver 1,25 millones a una promotora por un convenio fallido
  5. 5 El anfitrión de Topuria en Granada: «Se ha enamorado de la ciudad y de la gente»
  6. 6

    Otro frenazo al Granada en Los Cármenes
  7. 7 Granada habilitará una nueva zona verde en la avenida de Andalucía con un parque urbano
  8. 8

    Luca Zidane revive sus fantasma
  9. 9

    Isabel la Católica estrena casa en el Albaicín
  10. 10 Detenidas 25 personas por el blanqueo de millones de euros procedentes del narcotráfico en Granada y Almería

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal El plan 'Una Pila de Razones' llega para fomentar el reciclaje en el municipio

El plan &#039;Una Pila de Razones&#039; llega para fomentar el reciclaje en el municipio