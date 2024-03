Plan de Mejora de la red de abastecimiento de agua potable

Inmaculada Acién El Ejido Sábado, 9 de marzo 2024, 12:01 Comenta Necesitas ser suscriptor para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión o Suscríbete Compartir Copiar enlace

El Pleno dio su aprobación a una moción del PSOEenmendada en su totalidad por el PP para intensificar las actuaciones para mejorar el rendimiento técnico de la red de abastecimiento de agua potable en el municipio. Desde el gobierno local destacaron que el rendimiento técnico de la red de abastecimiento de agua del municipio de El Ejido en el año 2023, que refleja las fugas detectadas en la misma, se situó en el 71,62%, por encima de la media de los municipios españoles.

La comparativa de los datos del municipio de El Ejido para el año 2023 y las últimas referencias publicadas para España por parte de la Asociación Española de Abastecimientos de Agua y Saneamiento (AEAS)indican que el rendimiento técnico de la red ejidense es del 71,62%.A esto se le debe añadir losdatos de otro estudio de AEAS de 2022, que aporta información desglosada por tamaños de poblaciones del rendimiento y el Agua NoRegistrada (ANR) para el año 2018 (últimos datos que se disponen). En dicho estudiose observa que los rendimientos observados para poblaciones de entre 20.001 a100.000 habitantes oscilan entre el 68% y el 71 % derendimiento de red, y, por lo tanto, el dato de rendimiento de El Ejido, con un 71,62%, se encuentra por encima de las mismas.

«El trabajo del Ayuntamiento es constante para intentar reducir las fugas de agua», reiteró por su parte el portavoz municipal, José Francisco Rivera, quien recordó que «hace prácticamente un año que se formalizó un contratocon la empresa Von Roll para el estudio del diagnóstico y modelización de la red de abastecimiento de núcleos de El Ejido». Este trabajo, ha añadido, «nos ha permitido conocer condetalle el funcionamiento del sistema actual de abastecimiento, la detección deproblemas, la propuesta de mejoras e inversionespara optimizar y mejorar elrendimiento técnico a través de una sectorización, además de analizar las condicionesen casos de emergencia».

Hay, por tanto, un plan de implementación marcado para los 18 sectores analizados en este primer estudio, «y este mes se van a iniciar los trabajos de sectorización en el Polígono de la Redonda y en la zona de Venta Vieja, hasta alcanzar los 20 puntos», subrayó el portavoz.

Además, el Ayuntamiento ha solicitado al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO)una subvención para el2º PERTE (Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica) de digitalización delCiclo del Agua, mediante la participación en un proyecto comarcal que podría suponer lallegada de 10.028.535,92 €, de los cuales, 2.412.257,97 € serían para El Ejido. «Esto implicaría que varios proyectos que están ya en marcha se podrían adelantar varios años», recordó Rivera.

Entre las actuaciones contempladas en el PERTE que inciden directamente en elrendimiento técnico existen diversas medidas como la instalación demonitorización para la sectorización de los sistemas de abastecimiento, la digitalizaciónde la red de riego para zonas verdes municipales, la instalación para la digitalización deacometidas de riego y baldeo o la implantación del riego inteligente en zonas verdesmunicipales, entre otras.

De igual forma, «está previsto que en cuanto empecemos a suministrarnos con aguadesalada, el agua de los sondeos quedará para otros usos, que bien podrían ser riegosy baldeos, al margen del uso que también haremos del agua regenerada para riego deparques y jardines, toda vez que hasta la fecha no está en funcionamiento eltratamiento terciario». Rivera aclaró, además, que «lo que no se factura no se pierde: hay fugas, pero también hay consumos en edificiosmunicipales, en parques y jardines, subcontaje de los contadores, fraudes yautoconsumo (limpieza de depósitos y desagüe de redes para su reparación)».