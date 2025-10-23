Un plan estratégico con cuatro ejes para fortalecer el sector del comercio de El Ejido El Consejo Municipal de Comercio y Servicios se reúne para avanzar en el Diagnóstico y un Plan para fortalecer el sector

J. Cortés El Ejido Jueves, 23 de octubre 2025, 02:20 Comenta Compartir

El Consejo Municipal de Comercio y Servicios se reunió este miércoles 22 de octubre en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de El Ejido para informar sobre el Diagnóstico y el nuevo Plan Estratégico de Comercio de El Ejido cuyos objetivos son definir a corto, medio y largo plazo las estrategias que contribuyan a mejorar el comercio local.

El alcalde de El Ejido, Francisco Góngora, presidió este órgano con la presencia de la concejala de Comercio y Turismo, y el concejal de Hacienda, José Francisco Rivera, destacando que «es muy positivo trabajar desde una planificación que siente las bases para fortalecer y desarrollar un comercio urbano que sea cada vez más competitivo y sostenible».

Documentos

Ambos documentos fueron expuestos por el director técnico de la consultora AUREN, Manuel Martínez, empresa responsable del proyecto y firma líder a nivel nacional en el sector comercial y turístico, al Consejo, donde estuvieron presentes los representantes de los principales agentes del tejido empresarial y comercial, juntas locales de los núcleos y técnicos municipales.

El primer edil afirmó que «se trata de dos documentos amplios que ofrecen importantes datos y apoyo técnico y que ponen de manifiesto que la corresponsabilidad entre el Ayuntamiento, el sector comercial y la ciudadanía debe ser clave». Desde el Consistorio ejidense «uno de nuestros objetivos es revitalizar el tejido urbano y generar un entorno y una imagen cada vez más amable».

De esta manera, en primer lugar, el Diagnóstico y, después, el Plan Estratégico de Comercio de El Ejido se convierten en una hoja de ruta, con un período de acción que comprende de 2025 a 2030 y un enfoque que pretende promover la modernización de los establecimientos y la concienciación de la demanda hacia un consumo más local y sostenible para que se configure como un elemento singular y diferenciador de El Ejido.

Elaboración

Al hilo, el alcalde incidió en que «el comercio local genera empleo, dinamismo económico y, en definitiva, mueve las ciudades». En este sentido, la concejala de Comercio y Turismo subrayó que «el documento ha nacido desde el consenso, puesto que ha contado para su elaboración con la implicación y colaboración activa de las asociaciones de comerciantes del municipio, así como de sindicatos y comercios locales, ya que entre todos tenemos que lograr los objetivos de tener un comercio fuerte y consolidado».

Así, el Plan se estructura en torno a cuatro ejes de intervención como son la gobernanza y colaboración público - privada, mediante la que potenciar los canales de coordinación como el Consejo Municipal de Comercio y Servicios y el impulso del asociacionismo comercial; la identidad y dinamización comercial, donde se marca la creación de una marca comercial propia, el impulso de campañas de comunicación segmentadas y el diseño de servicios colaborativos que refuercen la experiencia de compra.

Otros ejes

También es importante la adecuación urbanística y accesibilidad, para mejorar el confort, la movilidad y la funcionalidad de los espacios comerciales, creando espacios más amables para el consumo; y transformación digital y capacitación, con programas de formación, tutorización y apoyo a la digitalización del comercio local, medidas para fomentar el emprendimiento, así como la inversión y renovación del tejido comercial.

El Plan Estratégico de Comercio de El Ejido está alineado con la Agenda Urbana y el Plan de Movilidad Urbana Sostenible y se desarrolló conforme a las directrices establecidas por la Dirección General de Comercio de la Junta de Andalucía. Por otra parte, el Consejo Municipal de Comercio y Servicios aprobó la creación de Comisiones Técnicas de Trabajo para abordar de forma especializada las distintas áreas del Plan de Actuación con capacidad de generar propuestas, realizar el seguimiento técnico y facilitar la participación activa.