El plan Activa-T Joven permite la incorporación de 12 desempleados al Consistorio

El programa Activa-T Joven impulsado por la Junta de Andalucía, dentro de la iniciativa Andalucía Activa, va a permitir la incorporación de 12 jóvenes ... desempleados al Ayuntamiento de El Ejido para desempeñar tareas en las unidades de Servicios Fiscales, Personal e Informática.

El concejal de Personal, Hacienda y Contratación, José Francisco Rivera, ha dado la bienvenida esta mañana a los siete primeros jóvenes que comienzan a trabajar este mes de febrero, destacando el valor de este programa que «contribuye a impulsar la empleabilidad entre los jóvenes mediante experiencias laborales reales, al tiempo que nos permite a los ayuntamientos sumar talento».

Los beneficiarios de este programa son jóvenes de entre 18 y 29 años, inscritos como demandantes de empleo no ocupados en el Servicio Andaluz de Empleo y beneficiarios del Sistema Nacional de Garantía Juvenil, entre los que, a través de esta iniciativa, se fomenta la inserción laboral. Ocuparán puestos de Técnicos Administrativos, en general; Técnicos Superiores en Recursos Humanos, en general; Analistas de Aplicaciones y Administradores de Sistemas de Redes.

Asimismo, durante el segundo semestre, a través de este programa se incorporarán otras 5 personas más, sumando un total de 12, para las unidades de Servicios Fiscales e Informática. Todos ellos van a contar con contratos de seis meses de duración.

Los nuevos empleados desarrollarán tareas destinadas a la depuración de censos tributarios de tasas municipales; a la realización de los trabajos de apoyo en la gestión documental, estadístico y elaboración de fichas base, asistencia técnica en el procedimiento y colaborar en la preparación de informes sin contenido decisorio; así como a la realización de una auditoría de las infraestructuras de telecomunicaciones, sistemas y redes del Ayuntamiento para contribuir a la optimización de recursos. Durante todo el proceso contarán con orientación, formación y acompañamiento.