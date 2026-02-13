Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Los beneficiarios de este programa son jóvenes de entre 18 y 29 años, inscritos como demandantes de empleo no ocupados en el Servicio Andaluz de Empleo y beneficiarios del Sistema Nacional de Garantía Juvenil. IDEAL

El plan Activa-T Joven permite la incorporación de 12 desempleados al Consistorio

El concejal de Personal, Hacienda y Contratación, José Francisco Rivera, daba la bienvenida esta mañana a los siete primeros jóvenes

J. Cortés

El Ejido

Viernes, 13 de febrero 2026, 20:30

El programa Activa-T Joven impulsado por la Junta de Andalucía, dentro de la iniciativa Andalucía Activa, va a permitir la incorporación de 12 jóvenes ... desempleados al Ayuntamiento de El Ejido para desempeñar tareas en las unidades de Servicios Fiscales, Personal e Informática.

