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El nuevo Espacio Deportivo se situará junto al Campo de fútbol de Las Norias y contará con una inversión superior a los 1.3 millones de euros. IDEAL

Pistas para pádel, baloncesto y skate: Así será el nuevo centro deportivo de Las Norias

El Ejido ·

Este complejo se ubicará junto al pabellón y al campo de fútbol y contará con más de un millón de euros de inversión

Javier Cortés

El Ejido

Sábado, 18 de abril 2026, 21:48

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El Ejido contará próximamente con un nuevo centro deportivo en Las Norias, que se ubicará junto al pabellón y al campo de fútbol. Este nuevo ... lugar responde a la creciente demanda de espacios para la práctica deportiva y el ocio que hay en el municipio ejidense.

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