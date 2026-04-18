Pistas para pádel, baloncesto y skate: Así será el nuevo centro deportivo de Las Norias

El Ejido contará próximamente con un nuevo centro deportivo en Las Norias, que se ubicará junto al pabellón y al campo de fútbol. Este nuevo ... lugar responde a la creciente demanda de espacios para la práctica deportiva y el ocio que hay en el municipio ejidense.

El complejo incluirá una pista multiusos para baloncesto y voleibol, dos pistas de pádel acristaladas, zona de skate, pump track, y una pista de fútbol 7 con graderíos, además de merenderos cubiertos y aparcabicicletas.

A su vez, el proyecto apuesta por la sostenibilidad y la accesibilidad, incorporando arbolado, sistemas de riego eficiente, iluminación LED y fuentes de agua potable. Este nuevo equipamiento contribuirá al fomento de hábitos saludables, la cohesión social y la dinamización económica de la localidad. Para la creación de este nuevo complejo deportivo, se realizará una inversión de unos 1.382.210,71 euros.

Plan de Actuación Integrado

Asimismo, el Centro Deportivo de Las Norias es uno de los grandes proyectos que el Ayuntamiento de El Ejido tiene en mente hacer realidad gracias al Plan de Actuación Integrado (PAI) 'El Ejido 2029: +Sostenible +Cohesionado', un ambicioso programa que movilizará una inversión total de 14.057.535 euros, de los cuales 11.948.905 euros proceden de los fondos europeos FEDER, a través de la Estrategia de Desarrollo Integrado Local (EDIL). Esta ayuda supone una cofinanciación del 85%, y todos los proyectos deberán estar ejecutados al 100% antes del año 2029.

El alcalde, Francisco Góngora, destacó en la presentación de este plan que «esta importante financiación es el resultado de una buena gestión técnica y administrativa, y una planificación estratégica que nos ha permitido concurrir con proyectos maduros, bien definidos y listos para su ejecución». Por su parte, el regidor municipal subrayó la sólida trayectoria del Ayuntamiento en la gestión de fondos europeos, con ejemplos de éxito como la EDUSI 2014-2020, que alcanzó más del 100% de ejecución por un importe total de 12,5 millones de euros.

«Administración eficiente»

A su vez, Francisco Góngora recordó que «el Ayuntamiento cuenta con una gestión y una administración eficiente de los recursos públicos, aunque su capacidad inversora está limitada por el elevado pago de deuda, que asciende a medio millón de euros semanalmente. En condiciones normales, el municipio tendría capacidad suficiente para ejecutar todos los proyectos planificados en un solo ejercicio anual, lo que evidencia el potencial de inversión que hoy se ve restringido».

A pesar de esta situación, «se mantiene una visión optimista hacia el futuro, ya que la gestión responsable y el trabajo constante en la reducción de deuda permitirán recuperar la capacidad inversora en los próximos años, impulsando la revitalización urbana y la creación de nuevos equipamientos».

Por otro lado, dentro de los Planes de Actuación Integrado (PAI) 'El Ejido 2029: +Sostenible +Cohesionado' destacan otros grandes proyectos como la Reforma integral del Edificio Ejidomar, que contará con una inversión de unos 3.812.223,85 euros: la regeneración del Parque Forestal Cañada de Ugíjar, con una inversión de unos 5.957.160,22 euros; el Mercado de Santa María del Águila, que contará con unos 771.000 euros; la Biblioteca Central en la Estación de Autobuses, que contará con unos 3.991.300 euros, y el Centro CC1 Almerimar, que tendrá una inversión total de unos 7.235.520 euros (contando que las fases I y II serán de unos 2.636.512 euros.