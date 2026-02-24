Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

El Ejido

El evento se llevó a cabo en la Iglesia de la Inmaculada Concepción de Balerma. IDEAL

Pilar García Mayor ofrece el IX Pregón de Balerma que anuncia la Semana Santa

El acto estuvo precedido por una Santa Misa oficiada por el párroco Juan Manuel Góngora

J. C.

El Ejido

Martes, 24 de febrero 2026, 16:34

Comenta

La religiosa de la Congregación del Niño Jesús, Pilar García Mayor, fue la encargada de pronunciar el IX Pregón de Balerma con el que anunció ... la Semana Santa del núcleo.

