Pilar García Mayor ofrece el IX Pregón de Balerma que anuncia la Semana Santa

La religiosa de la Congregación del Niño Jesús, Pilar García Mayor, fue la encargada de pronunciar el IX Pregón de Balerma con el que anunció ... la Semana Santa del núcleo.

El evento se llevó a cabo en la Iglesia de la Inmaculada Concepción de Balerma a cargo de la Cofradía de Nuestro Padre Jesús de Nazareno y Nuestra Señora de los Dolores y durante el acto, además del pregón, se dio a conocer el cartel que representará la Semana Santa de 2026.

El acto contó con la presencia de la parlamentaria andaluza, Julia Ibáñez; las concejalas María José Martín y María Herminia Padial; la presidenta de la Junta Local, Yasmina Ferrón; así como miembros de la Junta Local.

El acto estuvo precedido por una Santa Misa oficiada por el párroco Juan Manuel Góngora y contó como acompañamiento musical con la voz de Serafín Mateo Berenguel.

Por otro lado, la Semana Santa se acerca y ya solo queda algo menos de cinco semanas para su inicio. Este gran evento que reúne a miles de ejidenses y turistas por las calles del municipio tendrá al Domingo de Ramos (29 de marzo), Jueves Santo y Viernes Santo (2 y 3 de marzo) como fechas señaladas.