Piden solucionar el problema de la falta de aparcamiento en el centro de El Ejido

Aparcar en el centro de El Ejido es cada día más difícil y «el problema no sólo genera malestar entre los conductores, sino que está perjudicando seriamente al comercio local». Ante esta situación, el portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de El Ejido, José Miguel Alarcón, ha vuelto a dirigirse al alcalde en el último pleno municipal para reclamarle la implantación de la zona azul en el centro de El Ejido, una medida propuesta por los propios comerciantes y que el alcalde prometió que pondría en marcha.

«Imagínese usted que no es alcalde y tiene que venir al centro a hacer gestiones y a comprar algo; como tenga que cumplir con un horario, es imposible hacerlo, simplemente porque no hay donde aparcar», le indicó el portavoz socialista al regidor de El Ejido, antes de subrayar que la falta de plazas de aparcamiento se ha visto incluso agravada por la reciente remodelación de algunas calles. «Con las nuevas obras usted no ha dejado dónde aparcar un coche en El Ejido, vamos a ser claros», le ha espetado.

Alarcón ha recordado es ya es «la enésima vez» que pide que se tomen medidas ante un problema que nadie pone en duda y cuya solución parece ser, a ojos de los comerciantes afectados, la implantación de una zona de aparcamiento regulado. «Yo hablo con los comerciantes, todos quieren la zona azul y mi misión es trasladarlo», ha asegurado.

El portavoz socialista recordó que «sobre esta solución parecía haber consenso», hasta el punto de que el alcalde anunció que pondría en marcha la zona azul, llegando a encargar los estudios de movilidad necesarios. Al parecer, estos estudios han ratificado que la rotación de vehículos en el bulevar de El Ejido es bajísima, «un dato que, sin embargo, no parece ser suficiente para el alcalde».

«Yo le pido valentía y que no dé marcha atrás en una medida que todos sabemos que es la solución para que haya una verdadera rotación de vehículos en el centro y haya disponibilidad de plazas para aparcar», ha señalado Alarcón. «Tenemos un problema serio y lo responsable no es seguir poniéndole parches, sino darle una solución», ha advertido.