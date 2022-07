Piden refuerzo de personal en Registro Civil de El Ejido ante «las numerosas quejas»

Los órganos del partido judicial de El Ejido presentan una situación «óptima» respecto a las «necesidades» del de Roquetas de Mar tras la entrada en funcionamiento de la Oficina Judicial, si bien el ingreso de asuntos «es muy superior al deseado» y el Registro Civil precisa un refuerzo de personal ya que «son innumerables las quejas por la pendencia en los expedientes» y «frecuentes» a la Oficina del Defensor del Pueblo.

Así se recoge en la memoria hecha pública este miércoles en El Ejido por la juez decano Carmen Juárez y el presidente de la Audiencia Provincial, Luis Columna, en una rueda de prensa en la que han vuelto a destacar que los problemas detectados hacen «absolutamente necesario» que el partido judicial de El Ejido sea de Segunda Categoría, y que, por tanto, esté servido por magistrados. Los datos facilitados en relación a la carga de trabajo que se soporta indican que a finales de 2022 «superaremos los 600 asuntos civiles y los 750 asuntos penales, con lo que se supera los módulos establecidos por el CGPJ».

«Es una necesidad perentoria la modificación de la RPT de la NOJ para dotar a cada UPAD con un funcionario mas, en vez del criterio que se pretende implantar de establecer un funcionario extra cada dos UPAD, lo que haría difícil en la práctica delimitar sus funciones en cada una», han trasladado.

Con respecto a medios materiales, han señalado la necesidad de dotar a cada UPAD con los medios necesarios con acceso a red para realizar los internamientos a través de vídeollamada, en cuanto el sistema webex no se esta utilizando con las residencias y centros hospitalarios.

«Además en cada UPAD debe con un ordenador extra en el despacho que no se encuentra ocupado para realizar las declaraciones de víctima e investigado de carácter reservado, y no en la oficina con el trasiego de personas que entran y salen, considerando de que no deben tener conocimiento de lo que se declara en asuntos de especial reserva y o complejidad», indica la memoria.

En el Registro Civil, han apuntado que la necesidad mas perentoria es el nombramiento de dos funcionarios más. «Debería dotarse la RPT con cuatro funcionarios de plantilla sobre la base de que son innumerables las quejas por la dilación en los juramentos de nacionalidad y otros (pendencia actual 1.555), así como el aumento de inscripciones de nacimiento y defunción que se esta localizando por encontrarse en el Partido Judicial donde esta el Hospital del Poniente», han remarcado.

Según la memoria, la pendencia de expedientes de juramentos para adquirir la nacionalidad es aproximadamente de 1.200 expedientes y resto de expedientes en trámite 397.

«Las cuestiones tramitadas en el Registro Civil están directamente relacionadas con la esfera personal de las personas, por cuanto toda persona debe inscribir su nacimiento, la defunción y su matrimonio, así como obtener las certificaciones de las anteriores inscripciones, además de atender a los profesionales en la petición de certificaciones para el ejercicio de la acciones civiles en pro de sus clientes.

Siendo una aspecto tan importante para las personas, la ciudadanía exige un nivel de resolución de estas cuestiones rápida y eficaz, que nos es imposible satisfacer en muchos casos», han advertido.

En relación a la atención diaria personal que en la actualidad queda realizada por la sede electrónica de cita-previa han afirmado que es de 60 números, a lo que debe sumarse las inscripciones de nacimiento previamente notificadas por el Hospital y las inscripciones-licencias de enterramiento, incluyendo que se realiza en el mismo horario las entrevistas y juramentos que la citación para acudir al Registro Civil se realiza de oficio.