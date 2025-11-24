Piden al PP de la Junta más medios para la puesta en valor de Ciavieja
La parlamentaria andaluza de Vox por Almería, Montserrat Cervantes, ha explicado que muchas piezas encontradas «duermen en los sótanos del Museo de Almería porque no se cuenta con un punto adecuado en el municipio ejidense»
J. C.
El Ejido
Lunes, 24 de noviembre 2025, 12:46
Décadas después de que tuviera lugar el descubrimiento del mosaico romano que dio pie a una profunda investigación arqueológica en El Ejido, el municipio continúa ... sin un museo que ponga en valor a la antigua ciudad Murgi. Y es que, según la parlamentaria andaluza de VOX por Almería, Montserrat Cervantes, «quedan aún pendientes muchos pasos necesarios para conseguirlo».
Tal y como ha explicado Cervantes en el Parlamento de Andalucía, «en el yacimiento se han encontrado más de 5.000 piezas y algunas duermen en los sótanos de Almería porque El Ejido sigue sin contar con un museo propio»; algo que «no está a la altura de su Historia y de lo descubierto».
«Los fondos europeos que fueron utilizados para construir el Centro de Recepción de Visitantes que ahora existe en este punto no llegarán este año y, desde VOX, hemos exigido al Partido Popular de la Junta de Andalucía más medios para seguir potenciando Ciaveja», apunta Montserrat Cervantes.
Largo recorrido donde, además, desde la formación liderada a nivel nacional por Santiago Abascal se ha destacado, como primer paso, la necesidad de la construcción de una cubierta que proteja el descubrimiento, ya que «la lluvia puede provocar el deterioro de muchas de las piezas que se encuentran en el terreno».
«Los vecinos de El Ejido no pueden esperar una inversión desde Europa que no existirá este año y tanto Ayuntamiento, como propietario del terreno, como Junta de Andalucía deben asumir el esfuerzo para poner en valor un Yacimiento de Ciaveja que es el orgullo de todo un pueblo y uno de los puntos con más potencial de Andalucía, como así demuestran los estudios llevados a cabo por la Universidad de Almería», ha subrayado la parlamentaria andaluza de VOX, Montserrat Cervantes.
