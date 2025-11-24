Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

La parlamentaria andaluza de Vox Almería, Montserrat Cervantes. IDEAL

Piden al PP de la Junta más medios para la puesta en valor de Ciavieja

La parlamentaria andaluza de Vox por Almería, Montserrat Cervantes, ha explicado que muchas piezas encontradas «duermen en los sótanos del Museo de Almería porque no se cuenta con un punto adecuado en el municipio ejidense»

J. C.

El Ejido

Lunes, 24 de noviembre 2025, 12:46

Comenta

Décadas después de que tuviera lugar el descubrimiento del mosaico romano que dio pie a una profunda investigación arqueológica en El Ejido, el municipio continúa ... sin un museo que ponga en valor a la antigua ciudad Murgi. Y es que, según la parlamentaria andaluza de VOX por Almería, Montserrat Cervantes, «quedan aún pendientes muchos pasos necesarios para conseguirlo».

