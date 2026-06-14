 Saltar al contenido
Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería
Suscríbete

El Ejido

  1. Portada
  2. El Ejido

Piden a Góngora una solución para las familias del Pozo de la Tía Manolica y el Barrio Cortés

El portavoz socialista defiende las actuaciones contra los enganches ilegales y los cultivos de marihuana, pero advierte de que «no se puede dejar a oscuras a más de 200 familias»

Regala esta noticia
Añádenos en Google
El portavoz socialista en una visita al barrio, en una foto de archivo.
El portavoz socialista en una visita al barrio, en una foto de archivo. (IDEAL)

Javier Cortés

El Ejido

El portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de El Ejido, José Miguel Alarcón, exigió al alcalde que actúe de manera urgente para dar ... una solución a las familias del Pozo de la Tía Manolica y el Barrio Cortés que se quedaron sin suministro eléctrico tras la actuación llevada a cabo ayer por la mañana por la Guardia Civil y la Policía Local.

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Inicia sesión Suscríbete

Reporta un error

[]

Piden a Góngora una solución para las familias del Pozo de la Tía Manolica y el Barrio Cortés

[]

Piden a Góngora una solución para las familias del Pozo de la Tía Manolica y el Barrio Cortés