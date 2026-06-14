Piden a Góngora una solución para las familias del Pozo de la Tía Manolica y el Barrio Cortés

El portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de El Ejido, José Miguel Alarcón, exigió al alcalde que actúe de manera urgente para dar ... una solución a las familias del Pozo de la Tía Manolica y el Barrio Cortés que se quedaron sin suministro eléctrico tras la actuación llevada a cabo ayer por la mañana por la Guardia Civil y la Policía Local.

Alarcón explicó que, durante esta intervención, se desmantelaron varios puntos relacionados con cultivos de marihuana y también se retiró el cableado eléctrico de ambos barrios, lo que dejó prácticamente a oscuras a más de 200 familias. «Estamos de acuerdo con todas las actuaciones que sirvan para que estos barrios sean barrios normales como cualquier otro. La ley está para cumplirla y los enganches ilegales hay que quitarlos, pero lo que no se puede hacer es dejar sin luz a familias que viven honradamente y que intentan salir adelante cada día», señaló.

El portavoz socialista advirtió de que en estos núcleos viven personas mayores que necesitan respiradores, familias con niños pequeños y vecinos que están viendo cómo se les estropean los alimentos que tenían en sus congeladores. «No hay derecho a que más de 200 familias estén tirando la comida y se encuentren sin electricidad, sin una respuesta y sin una solución inmediata», denunció.

Alarcón recordó que el Pozo de la Tía Manolica y el Barrio Cortés son barrios en los que viven familias asentadas desde hace más de 50 o 60 años y ha lamentado que la falta de actuación de la administración local haya contribuido al deterioro de la situación. En este sentido, defendió que el Ayuntamiento debe intervenir «en todos los sentidos», tanto para ordenar estos espacios como para garantizar unas condiciones dignas a quienes residen en ellos.

«Hay muchas familias que trabajan, que viven honradamente y que lo que están pidiendo es poder tener sus contadores de luz y de agua para no tener problemas. Vamos a poner orden, sí, pero un orden para todos», afirmó.

El portavoz del Grupo Municipal Socialista reclamó al alcalde que se ponga a trabajar en estos barrios, que impulse su limpieza, control y dignificación, y que analice la situación de las viviendas, tanto las que se encuentran dentro del PERI como las que están fuera de él. «Lo que no se puede hacer es mirar hacia otro lado durante años y después permitir que paguen las consecuencias familias enteras que necesitan una solución», añadió.

Por último, Alarcón pidió al alcalde que reciba al presidente de la Junta Local de Matagorda y Guardias Viejas, que solicitó una reunión urgente para abordar esta situación. «El Ayuntamiento tiene que dar la cara, escuchar a los vecinos y buscar una salida inmediata para que estas familias recuperen la luz cuanto antes», concluyó.