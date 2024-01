«Cualquier persona debe saber de su pasado para intentar prosperar en su futuro»

Inmaculada Acién El Ejido Sábado, 20 de enero 2024, 21:59 Comenta Necesitas ser suscriptor para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión o Suscríbete Compartir Copiar enlace

WhatsApp

Facebook

X

LinkedIn

Telegram

La Asociación Cultural Ángel Aguilera Alférez cumplirá este año 2024 cuatro años de vida. Antonio Callejón se ha convertido en su segundo presidente. Dio el relevo a Guadalupe Fernández el pasado 19 de junio, que ejerció el cargo durante los dos primeros años de vida de la asociación.

–¿Qué le llevó a decidir formar parte de la asociación Ángel Aguilera Alférez?

–A mí el interés y la pasión por el patrimonio me viene de muy pequeño. Me gustaba mucho consultar enciclopedias y libros de historia. Independientemente de la profesión a la que me dedico, que es el campo agrícola, siempre el patrimonio me ha llamado mucho la atención. Eso me llevó a decidirme por entrar en una asociación.Conocí gente en El Ejido y decidí unirme inicialmente a la asociación Athenaa. Fue después cuando nació la asociación Ángel Aguilera Alférez y me unía una gran amistad a algunos de los miembros que la formaron cuando decidí unirme. Al final, tomas la decisión en función de las personas que vas conociendo.

–¿Y qué le lleva a un daliense a animarse a presidir esta asociación?

–Es cierto que puede sonar un tanto extraño, porque la asociación Ángel Aguilera Alférez es una asociación mayoritariamente formada por ejidenses y puede ser un poco chocante el hecho de que una persona de Dalías busque algo en esta asociación e incluso termine presidiéndola.Pero, realmente, cuando vi esta asociación, me gustó el tema de las rutas, porque lo principal para proteger el patrimonio, es primero conocerlo. Y en cuanto a la presidencia, fueron unos compañeros los que me animaron a dar el paso y cuando te apoya un grupo de gente, un gran equipo, que decide dar el paso a tu lado y tienes el respaldo de una directiva muy unida, te animas.

Además, no importa el donde tú montes una asociación porque no existen fronteras para el patrimonio. Y en el caso de Dalías y El Ejido, nuestras raíces son comunes: el patrimonio de Dalías viene a ser el patrimonio de El Ejido y el patrimonio de El Ejido viene a ser el patrimonio de Dalías, puesto que al final son civilizaciones que en distintas épocas estuvieron en la llanura o en el interior.

Por otra parte, una problemática que tenemos bastante acusada en Almería, en general, es que el patrimonio pasa a ser muchas veces algo muy desconocido para la gente. Esta asociación, en ese sentido, llenaba mi curiosidad por el patrimonio.

–Conocemos más lo fuera que de aquí.

–Desgraciadamente, sí. Salvo ciudades como Granada, Sevilla, Cartagena... en las poblaciones pequeñas, o entre comillas pequeñas, ha pasado muchas veces muy desapercibido.

–¿Por qué?

–Porque no se ha visto como algo que pudiera dar réditos económicos. En Almería, por ejemplo, que económicamente depende mucho del tema de los invernaderos, se han derivado casi todos sus recursos, en la comarca del Poniente, a investigación a nivel de invernaderos y un poquito de turismo, pero el patrimonio prácticamente ha pasado de desapercibido.

–¿Cuáles son un poco los objetivos que se marca para estos años al frente de la asociación?

–En principio los objetivos son seguir dando a conocer y proteger el patrimonio, que es realmente para lo que nace esta asociación y yo creo que para lo que deben de nacer todas las asociaciones de patrimonio. Lo principal, por tanto, es seguir fomentando las rutas que es algo en lo que creo que nuestra asociación está dando la talla. Ya este fin de semana hemos tenido la primera por Punta Entinas Sabinar. Creo que nuestro programa de rutas está resultando atractivo y estamos consiguiendo atraer gente. Al final, si la gente se divierte con el patrimonio es una forma fácil de que lo entiendan y te ayuden a protegerlo. Son nuestras raíces. Cualquier persona debe de saber de su pasado para intentar prosperar en su futuro.

Creo que es importnte mirar atrás siempre sin rencores, pero conocer la historia, que ha pasado, para sobre eso actuar en el presente y en el futuro.

–¿Qué líneas se plantean desarrollar para este año 2024?

–Como siempre, nuestra filosofía es enseñar patrimonio a ser posible de la zona, pero también se está valorando ya algún pequeño viaje, pero sin perder de vista lo de aquí, porque al final si la gran mayoría de personas que somos de aquí, desconocemos lo que tenemos en nuestro entorno, no tenemos tampoco una necesidad imperiosa de ir a ver fuera. Esto no quita que consideremos que también es bueno salir fuera para conocer otras formas de valorar el patrimonio que a lo mejor tú no tienes y comparar, siempre con ánimo de mejorar lo que tenemos.

–¿Seguirá siendo una ruta por mes?

–Sí y preferentemente vamos a intentar que sean los domingos, que es cuando vemos más predisposición en los socios. Y luego pues vamos a seguir también insistiendo en el tema de las posibles teatralizaciones, como ya se ha hecho en el yacimiento de Ciavieja, porque creemos que todo lo que sea hacer de forma amena la comprensión del patrimonio, implica que haya más gente dispuesta a acompañarte.

–¿Teatralizaciones unidas con la educación, con los institutos, colegios, universidades?

–Sí, ya tuvimos una visita de un ciclo gastronómico de la Universidad de Alicante, en la que quedaron muy satisfechos. Se le enseñaron varios elementos patrimoniales de El Ejido y se les hizo una representación en Ciavieja, estuvimos en el Centro Arqueológico y en Balerma, en los lavaderos que rehabilitamos, donde invertimos nuestro sudor y el de mucha gente. Queremos seguir también en esa línea, seguir trabajando con institutos, dentro de lo que se pueda, porque somos una asociación modesta.

–¿Tienen en la asociación algún proyecto previsto para este año similar al de los lavaderos?

–Claro que nos gustaría hacer algo similar, aunque no tenemos todavía definido, pero se trata de proyectos que no solo consisten en llegar y consolidarlos, sino que también es necesario mantener y eso requiere tiempo y dinero. Este año, de hecho, queremos elaborar y colocar señalización en el entorno de los lavaderos.

–¿Con qué número de asociados cuentan actualmente?

–Asociados tenemos más de una treintena, pero como las cuotas son muchas familiares, en realidad el número es mayor.

–¿Qué impronta le gustaría dejar con su presidencia?

–Al final la historia la hacemos las personas en nuestro paso por la vida. Está claro que siempre quieres que la asociación siga prosperando y creciendo en socios, pero lo principal es que durante esta presidencia, lo que buscamos todos es que el patrimonio crezca, porque si crece el interés, crecerá la protección del patrimonio.