La pedanía de San Agustín cierra por todo lo alto sus Fiestas Patronales

Los festejos han contado con la procesión del patrón, fiesta de la espuma, hinchables y desfile de carrozas, entre otras actividades

J. C. El Ejido Martes, 2 de septiembre 2025, 23:45 Comenta Compartir

El núcleo ejidense de San Agustín vivió este domingo el día grande de sus fiestas rindiendo homenaje a sus patrones, San Agustín y la Virgen de la Consolación. Fieles y devotos participaron la tarde de este domingo en la Santa Misa, oficiada por el padre Don Juan José Martínez Tur, y posteriormente de la procesión de las tallas por las calles del núcleo.

Un acto en el que también ha estado presente el alcalde, Francisco Góngora; la parlamentaria andaluza Julia Ibáñez; los concejales del equipo de Gobierno Javier Rodríguez y Bernardo Robles; así como el presidente de la Junta Local, Jordi Góngora, miembros de la Corporación y de la Junta Local.

Los festejos contaron con varias actividades durante los últimos días como la Misa en honor a San Agustín del pasado jueves, el emotivo pregón a cargo de Francisco López Lirola, la elección de las nuevas reinas, damas, rey y duques de San Agustín.

Durante el viernes y el fin de semana, la pedanía ejidense contó con la carrera de cintas infantiles en la plaza de Colonización y el tiro de cuerda y barra infantil, fiesta de la espuma y del agua con hinchables, varias orquestas y un desfile de carrozas, entre las actividades.