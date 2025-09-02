Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

El Ejido

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La procesión se llevó a cabo la noche de este domingo. IDEAL

La pedanía de San Agustín cierra por todo lo alto sus Fiestas Patronales

El Ejido ·

Los festejos han contado con la procesión del patrón, fiesta de la espuma, hinchables y desfile de carrozas, entre otras actividades

J. C.

El Ejido

Martes, 2 de septiembre 2025, 23:45

El núcleo ejidense de San Agustín vivió este domingo el día grande de sus fiestas rindiendo homenaje a sus patrones, San Agustín y la Virgen de la Consolación. Fieles y devotos participaron la tarde de este domingo en la Santa Misa, oficiada por el padre Don Juan José Martínez Tur, y posteriormente de la procesión de las tallas por las calles del núcleo.

Un acto en el que también ha estado presente el alcalde, Francisco Góngora; la parlamentaria andaluza Julia Ibáñez; los concejales del equipo de Gobierno Javier Rodríguez y Bernardo Robles; así como el presidente de la Junta Local, Jordi Góngora, miembros de la Corporación y de la Junta Local.

Los festejos contaron con varias actividades durante los últimos días como la Misa en honor a San Agustín del pasado jueves, el emotivo pregón a cargo de Francisco López Lirola, la elección de las nuevas reinas, damas, rey y duques de San Agustín.

Durante el viernes y el fin de semana, la pedanía ejidense contó con la carrera de cintas infantiles en la plaza de Colonización y el tiro de cuerda y barra infantil, fiesta de la espuma y del agua con hinchables, varias orquestas y un desfile de carrozas, entre las actividades.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere un hombre tras volcar de madrugada su coche en la A-92 en Huétor Tájar
  2. 2 La exalcaldesa de un pueblo de Granada compra la casa señorial del suegro de Aben Humeya con fines turísticos
  3. 3

    El Granada estudia la incorporación de Álvaro Aguado fuera de mercado
  4. 4

    Volver a respirar
  5. 5

    Una mujer recibe una herencia de 500.000 euros tras probar que su padre fue un reputado médico de Granada
  6. 6

    Gagnidze y Sola apuntalan el verano del Granada con suspense
  7. 7

    Un aparatoso incendio en Maracena provoca decenas de llamadas a Emergencias
  8. 8 El aviso de la Aemet por el cambio del tiempo a partir de este martes
  9. 9 Se incendia un coche a la salida de un supermercado en Híjar
  10. 10

    Quién es Silvia Membrive, primera decana del Colegio de Economistas de Granada

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal La pedanía de San Agustín cierra por todo lo alto sus Fiestas Patronales

La pedanía de San Agustín cierra por todo lo alto sus Fiestas Patronales