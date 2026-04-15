Las patrullas de Convivencia Ciudadana de la Policía Local realizan más de 450 actuaciones

Las patrullas de Convivencia Ciudadana de la Policía Local de El Ejido han realizado más de 450 actuaciones durante su primer trimestre de funcionamiento, confirmando ... la utilidad y eficacia de esta unidad especializada creada para atender de manera exclusiva cuestiones relacionadas con el civismo, el cumplimiento de las ordenanzas municipales y la mejora de la convivencia vecinal.

Desde su puesta en marcha, estas patrullas han desarrollado una intensa labor en ámbitos muy diversos que afectan directamente al día a día de los vecinos. Entre las intervenciones más frecuentes destacan las relacionadas con anomalías en la vía pública, donde se han contabilizado 60 actuaciones motivadas principalmente por vertidos incontrolados o incidencias derivadas de cortes de suministro eléctrico en viviendas ocupadas.

En materia de protección animal, la unidad ha llevado a cabo 120 actuaciones, muchas de ellas vinculadas al abandono de animales domésticos, el control de documentación de mascotas, denuncias a propietarios de perros potencialmente peligrosos y otros incumplimientos de la ordenanza municipal.

Asimismo, los agentes han emitido 20 informes relacionados con actividades en locales públicos y molestias por ruido, además de intervenir en 25 ocasiones por cuestiones vinculadas a disciplina urbanística. A ello se suman 65 actuaciones derivadas de conductas incívicas como arrojar agua a la vía pública, miccionar en la calle, depositar basura fuera de los contenedores o abandonar enseres en espacios públicos.

La labor de estas patrullas también ha incluido actuaciones contra la venta ambulante ilegal, con seis intervenciones registradas, así como 24 intervenciones en materia medioambiental, centradas especialmente en molestias acústicas en viviendas y establecimientos y en la gestión de vehículos abandonados. En el ámbito específico de la convivencia ciudadana, se han realizado 73 actuaciones, entre ellas mediaciones en conflictos privados y vigilancia preventiva en institutos de educación secundaria.

Durante este periodo, la Policía Local ha tramitado además 61 denuncias por incumplimientos de la Ordenanza de Convivencia Ciudadana. Entre las infracciones más habituales figuran tender ropa en fachadas, almacenar o exponer mercancías en la vía pública, verter agua u otros líquidos en espacios públicos, concentraciones de personas consumiendo bebidas que alteran la convivencia, instalación no autorizada de aparatos de aire acondicionado en fachadas y el uso indebido de terrazas o tendederos para almacenar objetos visibles desde la calle de forma desordenada.

A estas actuaciones se añaden diez denuncias y retiradas de la vía pública de vehículos utilizados como 'taxis ilegales', una práctica perseguida por poner en riesgo tanto la seguridad de los usuarios como la legalidad del transporte público. La creación de estas patrullas especializadas refuerza la convivencia, preservan el espacio público y ofrecen una respuesta más cercana, ágil y eficaz a las demandas ciudadanas en materia de civismo.