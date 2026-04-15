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Una de las actuaciones. IDEAL

Las patrullas de Convivencia Ciudadana de la Policía Local realizan más de 450 actuaciones

El Ejido ·

Su labor también ha sido clave frente a problemáticas como la ocupación ilegal de viviendas, la venta ambulante no autorizada y los 'taxis ilegales'

Javier Cortés

El Ejido

Miércoles, 15 de abril 2026, 20:52

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Las patrullas de Convivencia Ciudadana de la Policía Local de El Ejido han realizado más de 450 actuaciones durante su primer trimestre de funcionamiento, confirmando ... la utilidad y eficacia de esta unidad especializada creada para atender de manera exclusiva cuestiones relacionadas con el civismo, el cumplimiento de las ordenanzas municipales y la mejora de la convivencia vecinal.

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Las patrullas de Convivencia Ciudadana de la Policía Local realizan más de 450 actuaciones