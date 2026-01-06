El Paseo Juan Carlos I de El Ejido se viste de gala a inicios de año con un mercado artesanal

El Paseo Juan Carlos I de El Ejido se convirtió en lugar de paso durante la jornada de del pasado 2 de diciembre con la ... apertura de un Mercadillo Artesanal Navideño que durante toda la jornada del viernes y la del sábado permitió descubrir propuestas y novedades propias de esta época del año, además de sugerencias con las que sorprender en esos regalos de última hora que aún quedaban pendientes.

Una veintena de puestos de artesanía formaban parte de esta propuesta impulsada por el área de Comercio del Ayuntamiento de El Ejido con el objetivo, como subrayó la edil de Comercio y Turismo, María Herminia Padial de «invitar a ejidenses y visitantes a recorrer nuestras calles, que conozcan nuestro comercio local y de proximidad, y descubran propuestas atractivas y originales hechas con mimo y dedicación de manera artesanal».

Entre las propuestas que vecinos y visitantes pudieron encontrar había una amplia variedad de productos originales y hechos a mano, ideales para regalos navideños y para apoyar al comercio artesanal, que contemplan velas artesanales, juegos de ingenio, minerales, aromas, cosmética natural, miel, bisutería con flores naturales, artículos de piel, entre otros.